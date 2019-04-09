响水化工园将关闭 有企业受益股价翻番 有的成本上涨

据《新京报》消息，4月8日开盘，化工股大面积涨停，截至收盘，东方财富Choice数据库显示，58只个股涨停。而引爆这一行情的是江苏盐城的一纸决议。4月4日，江苏省盐城市召开市委常委会决定，彻底关闭响水化工园区。同时，江苏省人民政府办公厅发布了关于征求《江苏省化工行业整治提升方案（征求意见稿）》（简称《方案》），《方案》提到，要压缩化工企业家数等。

4月8日午间，上市公司联化科技、安诺其及雅克科技均披露公告表示，暂未收到关于“关闭响水化工园区”的相关政府文件，上述三家上市公司均有子公司位于响水化工园区内；4月7日，上市公司江苏吴中和彤程新材亦披露公告表示“目前关于响水化工园区彻底关闭事项尚无正式的相关处理方案和措施”，上述两家上市公司亦有子公司位于响水化工园区内。

其中，彤程新材为事故后首次披露相关公告。其表示，公司全资子公司响水县佳宝化工有限公司（下称“佳宝化工”）位于江苏省盐城市响水县响水生态化工园区内，其自2018年4月停产并接受响水县环境保护局与江苏环保产业技术研究院联合检查。

资料显示，彤程新材于2018年8月通过收购及增资合计支付2.2925亿元（人民币，下同），占佳宝化工90.9%股权，收购后，根据化工园区的要求以及结合公司对子公司的发展目标，一直在进行工程改造，未实际生产。截至目前，公司对佳宝化工后续投入约为2906万元。

佳宝化工是一家专业生产、销售橡胶助剂产品的化工企业，主要产品为硫化促进剂系列产品。2018年10月18日，彤程新材完成对佳宝化工的更名及股东变更，后者更名为彤程精细化工（江苏）有限公司。

今年3月27日，彤程新材披露2018年年报显示，其主要从事精细化工新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务，产品主要服务于轮胎橡胶行业，其中，酚醛树脂产品在亚洲市场占有率第一。

除彤程新材外，联化科技、江苏吴中、安诺其、雅克科技等均已表示有子公司位于响水化工园区内，其中，从业绩占比来看，联化科技和江苏吴中受影响程度较大。

4月7日，江苏吴中表示，受事故影响，公司全资子公司响水恒利达仍处于暂时停产状态。企查查显示，响水恒利达成立于2010年7月21日，公司员工参保人数339人，经营范围包括色酚AS-IRG、4-氯-2,5-二甲氧基苯胺、靛红、喹哪啶等有机颜料和分散染料产品。

2017年，响水恒利达营收和净利润分别为6.51亿元和8381.04万元，占江苏吴中当年营收和净利润的21.98%和62.97%。江苏吴中表示，经公司财务管理中心初步测算，可能会出现对收购响水恒利达100%股权所形成商誉进行大额计提，如果对收购响水恒利达100%股权所形成商誉进行全额计提，将会导致公司2018年业绩出现亏损（该事项尚存在不确定性）。

据Wind数据库显示，江苏吴中于2016年以发行股份和现金支付的方式，完成收购毕红芬、毕永星、潘培华所持有的响水恒利达100%股权的交易，交易对价为6亿元。

3月22日、3月24日，联化科技相继披露公告称，江苏联化和盐城联化是公司的重要子公司，其均位于响水化工园区内。2017年，上述两家子公司合计营业收入和净利润分别为18.1219亿元和1.1648亿元，占公司合并报表比例分别为44.12%和57.85%。受事故影响，两家子公司部分产品延迟发货，估计影响公司2019年一季度收入大约为1亿元。

除在响水化工园区内布局的上市公司外，也有数家园区外企业披露了相关公告，其中包括上市公司七彩化学、吉华集团和亚邦股份。

其中，亚邦股份于事故发生后的第二天3月22日披露公告称，盐城响水陈家港化工园区发生重大安全事故，公司下属子、分公司所在的化工园区距离10公里左右，公司所在化工园区各子、分公司办公楼、宿舍区等基础设施受到不同程度损坏，未造成人员伤亡。

七彩化学于3月22日披露公告称，公司重要中间体均为自产，主要产品生产不会受到外部供应商影响。2015年，天嘉宜化工虽为公司前五大供应商之一，但2016年～2018年采购总额占比已下降，不会对公司经营构成影响。

受“江苏省盐城市决定彻底关闭响水化工园区”的消息影响，截至4月8日收盘，化工板块迎来一波涨停潮，东方财富Choice数据库显示，多达58只个股涨停，涨停个股数量由前一个交易日4月4日的24只翻了一倍，而58只涨停个股合计市值也由5852亿元上涨至6420亿元。

在58只涨停化工个股中，有21只个股连续两个交易日涨停，包括*ST宜化、鲁西化工、诚志股份、龙兴化工、辉丰股份、金禾实业、卫星石化、世龙实业、纳尔股份、元力股份、德威新材、震安科技、江山股份、丹化科技、宏昌电子、先达股份、三美股份、广信股份、海利尔、永冠新材、百合花。

同花顺行情显示，上市公司浙江龙盛在事故发生后的两个交易日连续涨停，从3月22日至4月8日收盘，股价已从11.42元/股上涨至25.30元/股，涨幅达121%，总市值也由371.5亿元上涨至823.1亿元，增幅达451.6亿元。

西南证券于4月8日发布研报称，江苏省是中国国内染料、农药、医药及颜料等精细化工行业的密集分布区，其中农药原药产量在中国占比近40%，染料行业产能占比也达到17%，响水化工园区的关闭将导致染料及农药的产能收缩，有望带来价格反转及持续上涨。

业内普遍认为，响水化工园区的关闭，或将导致其所在的盐城市及江苏省境内的化工行业迎来一次较大规模的整治，而江苏也集中了大批染料、农药、医药及中间体生产企业，这将催升相关产品的价格，同行业的上市公司将从中受益。

不过，浙江龙盛于4月4日披露公告称，公司主要产品分散染料、间苯二胺的销售价格受原料价格上涨和供求关系的影响而作出一定的调整，目前销量稳定，但公司营业收入、盈利情况不单受主要产品价格波动的影响，还会受到营业成本上升及销量波动的影响，公司产品间苯二胺销售收入占公司总营业收入的5.21%，占比较小，对利润影响也较小。媒体报道对公司产品价格变化及业绩预测存在夸大和不实情况。

某券商化工行业研究员表示，响水化工园区的关闭，会让像浙江龙盛、闰土股份等这类生产同类产品的企业受益，但也会对以这些产品作为原材料的企业产生负面影响，园区关闭导致供应减少，会让这些原材料价格上涨，从而增加相关企业的成本压力，这种影响大概会在二季度业绩中反映出来。