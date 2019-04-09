问凉山大火幸存消防员是否自责 央视主持人被批冷血

据网媒“香港01”报道，四川凉山州木里上月底发生森林大火，31名救火人员牺牲。其中有26人来自凉山州森林消防支队西昌大队。

4月3日，央视节目《面对面》到西昌大队采访，主持人董倩访问四名在火灾中幸存的消防员，其中两条问题董倩问消防员越茂亦是否想救战友及会否自责，被批评诱导消防员回忆当时的情景，在消防员伤口撒盐。

以下为董倩及受访消防员对答节录：

凉山州森林消防支队西昌大队赵茂亦：我翻过倒木的时候火已经在我身边了，我下意识回头一下。

董倩：你看到了什么那一下？

赵茂亦：我看到了战友绝望的表情。

董倩：你跟那个战友关系好吗？

赵茂亦：他一直把我当大哥，他是王佛军，我们中队最小的一个，18岁。

董倩：你想救他吗？

赵茂亦：我想救他，但是来不及，如果我回头拉他一把我估计也在里面了。

董倩：你会自责吗？

赵茂亦：这几天从下山开始，做梦我就会梦到他。开始我梦到他向我招手，就说班副，拉我一把。

网民看完节目后纷纷批评董倩提问不当，问得过于冷血无情，而且没有尊重消防员，提问时如警察审问犯人般严厉。大批网民涌到董倩的微博留言，也有人批评她过往主持节目水平不高，翻旧账指她经常说话都有口误，认为董倩拖低了央视的水平，网上甚至有人发起“董倩滚出央视”的话题。

资料显示，1971年出生的董倩，毕业于北京大学，进入中央电视台先后主持过《焦点访谈》、《东方时空》、《新闻调查》、《新闻会客厅》等节目。2001年，获得中国第五届“金话筒奖”，属中国广播电视节目主持人最高荣誉。