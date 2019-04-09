格力集团欲400亿“卖掉”格力电器 富士康可能接盘

格力电器控股权从1991年成立以来一直属于珠海市国资委旗下格力集团。不过，昨晚的一则公告或将改变这一现状。

据《中国证券报》消息，公告显示，控股股东格力集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让格力集团持有的格力电器总股本15%的股票。本次转让完成后，公司控股股东和实际控制人可能将发生变更。

在透露了事情进展同时，格力电器宣布于今天复牌。

格力电器控股权将花落谁家？多数分析人士认为，董明珠及代表格力经销商体系的京海担保组成的一致行动人或将是格力电器未来最大的股东，但一名珠海国资人士透露，近来富士康科技集团（下称，富士康）在珠海进行了大规模投资，有可能成为潜在的接盘方。

从成立至今，格力集团就一直是格力电器的控股股东，2004年，时任格力电器董事长的朱江洪表示，格力电器将引入战略投资者，不要国有股一股独大。自2006年起，格力集团不断降低对格力电器的持股比例，从最初的50.28%绝对控股降至目前的18.22%。

格力电器2018年三季报显示，除了位列第一大股东的格力集团，前十大股东中，第二大股东是河北京海担保投资有限公司，该公司由格力电器主要经销商作为股东，持有格力电器股份比例为8.91%。第3位至第9位的股东均是机构投资者，第10大股东是董明珠个人，持股比例为0.74%。

如果此次转让股份成功，格力集团持有格力电器的股份比例将降至3.22%，仍位列10大股东。

缘何格力集团要割舍如此优质的资产？一位珠海国资企业人士说，格力集团出让股权某种程度上体现了国资保值增值的思路，“国资把企业养大了实现了很好的投资回报。尤其是格力电器这种竞争性行业，说不定哪一天到了天花板，还不如趁早落袋为安。”作为大股东，格力集团也分享着格力电器的“成长果实”。Wind数据显示，上市以来，格力集团从格力电器获得的分红金额超过88亿元。

按照格力电器停牌前市值2840亿元（人民币，下同）计算，要受让格力集团转让的15%的格力电器股份，需要426亿元，即便按照公告中所说的，转让价格不低于今天前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值，成交价格出现一定的折让，粗略估计也需要400亿元左右的资金。谁有实力接盘？

不少人认为阿里、腾讯等互联网巨头将入局，但阿里巴巴在第一时间进行了澄清。

前述珠海国资人士认为，近来富士康在珠海进行了大规模投资，有可能成为潜在的接盘方。

今年3月18日，富士康宣布富士康及其珠海项目团队与珠海市政府签署了战略合作协议，将在珠海对系统IC晶圆厂的建设与设备采购等各种晶圆厂的运营事项进行支持。而在去年8月，珠海市政府与富士康签署战略合作协议，双方将在半导体设计服务、半导体设备及芯片设计等方面开展合作。珠海市委书记、市人大常委会主任郭永航，富士康董事长郭台铭出席签约仪式。

董明珠及其团队也是业内人士看好的接盘方之一，在目前格力电器的前十大股东中，河北京海担保投资有限公司持股份比例为8.91%，董明珠持股比例为0.74%，两者往往被视为一致行动人，加起来持有格力电器股份比例为9.65%。只是400亿元左右的资金不是一笔小数目，董明珠及其团队能否一次性筹集到这笔资金？

一位长期关注格力电器的大型券商家电行业分析师认为，格力集团转让的这部分股权很可能被多个机构或个人接盘。一部分转让给格力电器目前的管理团队，一部分转让给引入的战略投资者。他认为以董明珠为首的团队将是格力电器的第一大股东，格力电器的管理团队将有更大的话语权和管理空间，与此同时，引入战略投资者后，格力电器的股权结构将得到优化，并给格力电器带来发展所需要的资金。

光大证券表示，本次股权改革有望带来企业经营活力的提升。光大证券指出，格力现有的管理层持股，均来源于股权分置改革时期和2016年的员工持股。和美的集团（四类股票激励计划）、青岛海尔（2009－2014年四期股权激励、2015－2018年三期员工持股）日益常态化和多元化的股权激励相比，格カ电器的股权激励的次数、规模、覆盖人数都显得滞后了不少。

若本次股权转让后，发生公司的组织架构变动乃至控股权变更，格力电器在股权激励方面会更加令人期待，有望进一步激发管理层和骨干员工活力。而如果涉及产业资金的入局，则会为主业协同或多元化扩张打开想象空间。光大证券认为，格力电器此次股权变动有望进一步带来对国企混改概念板块的提振。