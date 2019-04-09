“蔡赖之争” 陈水扁：不容中途改变初选规则

民进党总统初选协调期将于本周五（12日）截止，台湾总统蔡英文及行政院前院长赖清德昨天已见面。前总统陈水扁在其粉丝专页“新勇哥物语”表示，党内初选时程早已启动，协调不成就要走完电视政见发表与全民调，不容中途改变初选规则。

据联合新闻网报道，蔡英文昨天也透过社交平台“LINE”群组提及2014年“九合一”大选，民进党保障提名所有现任县市长，“让他们没有后顾之忧专心拼政绩”。她的发言令人联想是否盼党保障现任优先。对此，陈水扁说，2012年党内初选蔡英文赢得辛苦却充满信心，2020年党内初选民调显示也有赢的机会，“蔡总统的抗压性与自信心哪里去了？”

陈水扁表示，如果要保障现任优先不是不可以，而是在党主席补选时，卓荣泰就要提出保障现任优先的政见，当选后交由临时党代表大会通过；纵使卓反对打破没现任优先的传统，党代表或县市党部也可以依规定，要求召开党员代表大会通过现任优先条款。

他表示，如今党内初选时程早已启动，协调不成就要走完电视政见发表与全民调，不容中途改变初选规则。

陈水扁举例，1996年总统大选民进党党内初选，彭明敏、许信良、林义雄、尤清等四人竞争激烈自不在话下。2012总统大选民进党党内初选，蔡英文更面对前院长苏贞昌、许信良两位前主席的强力竞争，蔡英文在全民调也只赢苏贞昌1.35%，在15000通有效电话赢不到210通，还在误差范围。但苏贞昌展现高度民主风范，立即向蔡英文恭喜，并出任蔡选总统的竞选主委。

陈水扁表示，2012年党内初选蔡英文赢得辛苦却充满信心，2020年党内初选民调显示也有赢的机会，“蔡总统的抗压性与自信心哪里去了？”

