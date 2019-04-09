两岸若开战 美大学民调：台仅23%民众愿抵抗

美国杜克大学亚洲安全研究最新完成的民调显示，一旦两岸发生战争，只有约23%的台湾人表示愿意抵抗。

据联合新闻网报道，美国杜克大学大学政治系教授牛铭实昨天出席由台北论坛基金会举行的“美中台的战略新局”研讨会时，公布这项民调数据。这项调查结果与现任外交部政务次长徐斯俭去年4月，以台湾民主基金会执行长身份在美国华盛顿智库“全球台湾研究中心”座谈会公布的民调相去甚远。

徐斯俭当时称，台湾民主基金会的民调显示，被问到台湾宣布独立而导致中国大陆对台动武，是否愿意一战时，有63.4%的39岁以下台湾受访者回答“是”；在被问到大陆以武力迫使台湾统一，是否愿意一战时，39岁以下受访者回答“是”的，更提高至70.3%。

台湾出生、毕业于台湾大学政治系的牛铭实表示，杜克大学是在2002年开始进行这项台湾民意与两岸安全的民意调查，最近这次民调是在今年1月完成。

牛铭实说，当年会展开这项民调，是因他在1990年代初期，读到一篇关于以色列人的民意与国家安全论文就想到，是否也应该了解台湾民众的想法。但当时台湾只有陆委会有定期进行国家安全相关问卷调查。

然而，他数次返台先后拜会历任陆委会主委，包括现任台北论坛基金会董事长苏起、总统蔡英文，希望能取得陆委会的民调数据。每个主委都承诺“没问题”，但最后底下的处长、副处长却总以各种理由拒绝提供。

直至2002年，牛铭实在杜克大学升为正教授，学校每年提供丰厚的研究经费，他干脆自己邀集多位同样来自台湾、在美国教授政治学的学者，共同讨论并拟定出这份问卷，迄今已完成12次调查。

牛铭实周一发言时也顺势批评陆委会民调的水准。他指出，陆委会做的问卷“有很大的问题”，问题设计具诱导性，且每次进行问卷调查都像在“包工程”交由不同学校承包，“乱来，根本不懂问卷”。

对于杜克大学最新这份民调，牛铭实分享几份颇具参考价值的数据。在被问到，“如果台湾宣布独立会引起大陆攻打台湾，请问您赞不赞成台湾独立？”表示“赞成”（18.1%）跟“非常赞成”（11.7%）的，合计不到30%。

“那如果台湾宣布独立，而大陆不会攻打台湾，请问您赞不赞成台湾独立？”表示“赞成”（25.9%）跟“非常赞成”（36.1%）的，合计就达到62%。

牛铭实说，“他（大陆）不打，我们（台湾）就独；他打，我们就不独。”牛铭实指出，台湾民众对于统独显然是有“成本概念”，如果成本太高，就不要独立了。

此外，在被问到“对于台湾和大陆之间未来的发展，有人认为两岸统一比较可能，也有人认为台湾独立比较可能，请问您比较同意哪一种看法？”有48.1%的受访者认为，“两岸统一比较可能”；认为“台湾独立比较可能”有29.6%；“无反应”（包含拒答、看情形、无意见、不知道）有22.2%。

牛铭实说，杜克大学历次调查都显示，认为两岸终将走向“统一”的台湾民众居多数，而且近几年还有升高的趋势。

但对于“如果台湾与大陆发生战争，请问您会采取什么行动？”牛铭实说，这个问题调查时未提供任何选项，为开放性问题，让受访者自行回答。

如果将表示：“支持政府决定”、“从军”、“抵抗”、“参加抗议”、“保卫国家”、“后勤补给”、“捐钱”等，都视为愿意抵抗，合计只有23.3%。

在被问到，“如果台湾与大陆发生战争，请问您认为大多数台湾人会不会抵抗？”回答“会”（28.6%）和“一定会”（33.0%）合计则超过60%。

牛铭实表示，这是很有趣的结果。一旦两岸发生战争，多数台湾民众表示个人不会抵抗，但却认为別人会抵抗。而且先前几次调查，与今年最新调查结果基本没有太大差异。

至于何以台湾民主基金会早前的民调，与杜克大学在此一类似问题的调查结果存在显著差异。牛铭实说，“不晓得他们是怎么问的”。