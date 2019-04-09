落马书记房产值多少钱？辽宁抚顺：210平5元起拍

辽宁抚顺恒大华府一套建筑面积约210平方米的住宅，评估总价为136万余元（人民币，下同，约27万新元），仅5元起拍。近日，这则由辽宁省沈阳市中级人民法院发布的司法拍卖信息引发关注。

据澎湃新闻报道，4月8日晚间，沈阳中院一魏姓法官确认上述拍卖信息真实准确，并非写错，符合条件的公民可以在规定时间参与拍卖。

拍卖页面的“特别提示”显示，此次拍卖为无底价拍卖，且拍卖方式为设有保留价的增加拍卖方式，未达保留价不成交。

根据标的物详情，这套房产执行依据为（2015）沈中刑三初字第29号。

记者登陆裁判文书网查询发现，该裁判文书并未公布，但部分内容出现在四份执行异议裁定书及一起合同纠纷案判决书中，内容直指辽宁抚顺东洲区委原书记徐波犯受贿罪、贪污罪、挪用公款罪、滥用职权罪、巨额财产来源不明罪一案。根据关联文书披露的内容，这位被媒体描述为“昔日政治明星”的徐波贪污受贿共计3601万余元，不能说明来源5996万余元，敛财共计近1亿。他还曾花去870多万给亲朋购置9处房产，其中6套被查封。

经与魏姓法官确认，这次被5元起拍的房产，正是徐波案的涉案房产之一。根据裁判文书披露的信息，这处房产是徐波曾花98万6797元给女婿购买的。

