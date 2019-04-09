格力电器今日复牌涨停 混改大幕或将开启

据《新京报》消息，停牌五个交易日的格力电器今天起复牌，在集合竞价阶段封死涨停板，开盘后一字涨停。格力电器昨午公告称，格力集团函告公司，根据有关规定，格力集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让格力集团持有的格力电器总股本15%的股票。

何人接盘备受关注。不过，据《人民日报》消息，珠海市国资委表示，本次股权转让可能导致格力电器控股股东和实际控制人发生变更，考虑到格力电器的行业地位、市值规模和市场影响，本次控股权转让也有望为国有企业混合所有制改革探索一条新的路径。

格力集团是格力电器控股股东。根据格力电器2018年第三季度财报显示，格力集团持股18.22%，为格力电器第一大股东。

目前格力电器股权分散，格力电器前10名股东持股总比例达44.86%。根据格力电器2018年第三季度财报显示，除格力集团外，5%以上股东还有河北京海担保投资有限公司（持股8.91%），香港中央结算有限公司（持股7.86% ）。

持股5%以下股东，除前海人寿（1.92%）外，还有中国证券金融股份有限公司（持股2.99%），中央汇金资产管理有限责任公司持股（持股1.40%），中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深（持股1.23%），全国社保基金一零八组合（持股0.81%），中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深（持股0.78%），董明珠个人（持股0.74% ）。

目前市场有消息认为，第二大股东格力经销商组成的河北京海担保投资有限公司是最大的潜在接盘方。“他们完全有可能接盘，可以通过贷款、融资等手段来融资资金，收购格力电器手中的股份。”家电产业分析师梁振鹏认为。