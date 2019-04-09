美媒：闯海湖庄园中国女子酒店房间发现信号探测器

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，一名中国女子张玉静（Zhang YuJing，音译）早前非法闯入美国总统特朗普的俱乐部而被捕。她的听证会于当地时间周四（8日）在佛罗里达州联邦法院进行。联邦检察官称，他们在张所住酒店房间里发现了一个信号探测器、多部电子设备以及数千美元现金，怀疑她试图刺探美国情报。

检察官表示，他们在张所住的柯罗尼酒店（Colony Hotel）内发现了多台电子设备，包括一部内含探测隐藏摄像头的信号探测器、一部手机、九个USB驱动器、五张SIM卡，以及几张以她名字办的信用卡。此外，还有超过8000美元现金。

检方称，张存在潜逃风险，因为她在美国几乎没有社会关系。联邦地方法官将于下周决定张是否能够获得保释。报道称，张并没有对她面临的刑事指控提出抗辩，检方表示，他们计划在未来一周正式起诉她。

而张的辩护律师出示了一张收据，证明她曾向一名商人支付2万美元，以参加在海湖庄园举行的一场被取消的中美“友谊”活动。此外，她的辩护律师还说，张是乘出租车来到海湖庄园的，为了“熟悉”海湖庄园的场地，她提前来到了这里。

张玉静的辩护律师罗伯特·阿德勒（Robert Adler）在法庭上说：“张女士所做的，仅仅是用一个普通的中文名字获得了进入海湖庄园的机会，然后她就被放了进去，我不明白这怎么能够支撑起对其非法入侵的指控。”

据此前媒体报道，3月30日，美国总统特朗普及其家族拥有的豪华私人俱乐部“海湖庄园”（Mar-a-Lago）突然迎来了一名“不速之客”：一个中国籍女子张玉静。此人宣称来参加一个“联合国中美友好活动”，并把一份中文的邀请函拿给安检的特工看。

但接待人员发现当天并无此活动，且张玉静并不在获准进入海湖庄园的人员名单上，通知特勤人员将其带离讯问。在进一步盘查中，特工人员发现她的一个U盘上有“恶意软件”，随后张玉静被逮捕并起诉。

报道称，张玉静被控两项罪名：向联邦当局作虚假陈述，以及未经授权进入限制区域，没有被指控犯有任何与国际间谍活动有关的罪行。

另据环球网报道，在4月4日的中国外交部例行记者会上，发言人耿爽透露：“根据我最新得到的消息，当地时间4月3日，中国驻休斯顿总领馆接到了美方关于一名中国公民于3月30日被捕的通报，总领馆已经与当事人取得了联系，并提供了领事协助。”

不过针对此事，美国总统特朗普上周三表示，他对此事并“不关心”。他还说，“这只是一个偶然的情况，俱乐部前台接待人员做得非常好”。