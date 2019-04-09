陈一新：截至3月底起诉涉黑涉恶犯罪案14226件

据《新京报》消息，全国扫黑办今天首次举行新闻发布会，公开发布最高人民法院、最高人民检察院、公安部和司法部联合印发的关于办理扫黑除恶案件的四个意见，并介绍制定背景、主要内容和特点以及出台意义等。

中央政法委秘书长、全国扫黑办主任陈一新介绍，按照专项斗争为期3年的目标要求，今年是专项斗争承上启下的关键之年。随着专项斗争全面深入推进，大批涉黑涉恶案件陆续进入起诉、审判环节。据统计，到今年3月底，中国起诉涉黑涉恶犯罪案件14226件79018人，依法审判涉黑涉恶案件成为当前专项斗争极为重要的工作。

陈一新说，特别是一些新情况、新问题出现，对准确适用法律法规，依法严惩黑恶势力违法犯罪提出了更高要求。在具体司法实践中，一线办案人员反映，在恶势力和“软暴力”违法犯罪认定，依法打击“套路贷”、处置黑恶势力犯罪涉案财产等方面还亟待进一步明确、细化。

陈一新表示，全国扫黑办组织今天公开发布上述四个意见，是具体落实党中央开展专项斗争的部署要求，完善专项斗争向纵深推进的法律政策保障的重要举措；既是精准办案、依法严惩之需，也是回应社会关切之举，必将对专项斗争沿着法治轨道全面深入发展产生积极而深远的影响。