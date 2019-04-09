李开复：招收600名大学生 5周培养成应用型AI工程师

据经济观察网报道，创新工场昨天主办的DeeCamp2019人工智能训练营将计划在7月15日至8月23日5周时间里，招收600名大学生进行理论和实战闭门培训，用以培养出一批可以用AI科技解决真实世界问题、满足产业一线需求的人工智能应用型人才。

根据创新工场的介绍，在2017年和2018年这一训练营通过选拔分别招收学员36人和300人，目前这两届学员中多数已经在创新工场、微软亚洲研究院、商汤科技、阿里巴巴等科技企业任职。

创新工场董事长兼CEO、人工智能工程院院长李开复在启动仪式上称，今天AI已经进入商业应用时代，偏重科研发现的“AI黑科技”不再是AI创业的主旋律，“AI赋能行业”的应用模式在未来将迎来高速成长。但目前中国“AI赋能行业”的研发与应用场景面临严峻的人才瓶颈，大批从校园和研究机构走出来的AI研发者急需在行业实际场景中历练、升级。

根据腾讯研究院的全球人工智能人才白皮书显示，2017年，全球AI人才需求是2015年的35倍。高盛《全球人工智能产业分布报告》显示：2017年全球AI人才储备，中国只有5%左右。而在已有的AI人才里，学术人才和产品研发人才比例严重倒挂，懂技术又懂商业化逻辑的人才，更是少之又少。