国民党总统初选时程慢？侯友宜：不要老是为自己想

国民党总统初选纷扰不断，相关时程未定，基层质疑速度太慢。对此，新北市长侯友宜表示，每个党有自己的规划，最重要的是清楚、明快，真的有心为国家做事，不要老是为自己想，就没有意义。

据《自由时报》消息，侯友宜今天出席活动时，被问到国民党对于2020的态度仍犹豫不决，侯友宜表示，台湾要静下心来，好好地为国家做事，为市民服务，希望把选举的氛围降到最低，不要每天都是对立跟冲突，每一个人站在自己的本位角色充满算计，那没有意义，我们要算的是怎么样替台湾做事，为全体国民服务，每个人把自己的角色扮演好。

侯友宜说，党有党的角色，党的角色就是很清楚、公平的订一个大家可以接受的游戏规则，快速回应民意，积极地把自己的角色扮演好，这才是应有的职责。他担任新北市市长，最重要的不是选举，而是把市政做好，让市民有感，这个比选举还重要，希望大家静下心来，去探讨市政建设了没有、国家未来发展到哪里，不是每天在谈对立、冲突、算计自己人，这些选举活动跟造势，都是没有意义的事情。

对于前新北市长朱立伦呼吁党中央尽速征召高雄市长韩国瑜，侯友宜认为，每个人有自己的想法跟看法，他只希望赶快把游戏规则订清楚，在大家接受的范围内，产生心目中的最佳人选，全力以赴为国家好好做事。

是否希望党主席吴敦义尽快表态参选2020？侯友宜回应，每个人有自己参选的想法跟意志，他表示尊重，最重要是把工作的角色扮演好，党主席的角色就是要把游戏规则讲清楚，让大家有所遵循。

