赖清德挑战总统提名 蔡英文：怯战不是我的风格

面对前行政院长赖清德发动的党内竞争，拼连任的台湾总统蔡英文强调自己不怯战，但表明如果“合作才是胜选的最大可能性”，她认为民进党应“倾全力”朝合作方向迈进，似乎暗示自己对促成“蔡赖配”的支持。

民进党总统初选协调期将于本周五截止，该党主席卓荣泰昨晚证实，蔡英文与赖清德已于昨午见面，各自表达清楚的想法和立场。据亲绿的《自由时报》以及多家台湾媒体报道，蔡英文主张“现任者优先”，赖清德则坚持走完初选程序，双方会面“各说各话”，未有具体共识。针对上述报道，民进党中央今天予以反驳。

由于连日来关于初选的各种传闻不断，蔡英文今早11时15分，主动在总统府召开记者会，针对民进党初选发表看法。

蔡英文表情严肃地指出，这些日子她选择保持缄默，甚少对初选发言，并忍耐外界对她贴上的标签和攻击，是因为要避免擦枪走火，给负责协调的党内小组成员最大的空间和弹性，而并非因为怯战。

她说：“对我来讲，没有所谓怯战的问题。我领导民进党超过10年，我对这个党最大的期待就是能够团结，而且能够胜选。这是我不变的信念，怯战不是我的风格。”

蔡英文指出，在过去选举中，举凡民进党办理党内初选，“大选就从来没有赢过”。她也暗讽常把使命感挂在嘴边的赖清德说，初选“不是个人使命感的问题”，因为这一局会牵动民进党的未来和台湾的未来。“执政党如何处理总统提名一定会影响国政，一定会影响政府的运作，也会影响政策的实施。”

蔡英文也提到，候选人可以有君子之争，候选人可以释怀，但是“真正的问题是支持者之间的矛盾更对立”。她说：“蔡英文可以跟任何人合作，过去我跟苏贞昌院长竞争过，我现在是总统，那他是行政院长，我们合作的很好，国正也更上轨道。”蔡英文与苏贞昌2011年曾因竞逐党内总统提名而闹翻。

蔡英文说：“这一局我们是要问一下，我们自己是要谁退呢？还是要合作？如果我们相信合作才是胜选最大的可能性的话，那我们全党应该倾全力往这个方向去走。”

为求党内团结，党内尤其英派人马力拱“蔡赖配”的呼声不断，但赖清德已多次间接否决这个提议，连前总统陈水扁昨天也透过视频痛批，为何“赖蔡配”不行？

对于合作形式，蔡英文今早面对记者提问时三缄其口，仅表示会让协调小组“协调出一个最合适的一个胜选的组合”。蔡英文说：“我现在就是总统，我正带领这个国家，寻求连任是我的责任。作为一个现在的总统争取连任，而且一定要打到连任，这是一个做总统的最重要的一个责任。”

民进党目前规划，总统初选协调期至本周五截止，若协调未果，即于本月13日至14日举办政见发表会，15日至17日进行初选民调，决定民进党总统提名人。（联合早报台北特派员黄顺杰报道）