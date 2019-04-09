国民党央委吁“提早开全代会” 征召韩国瑜参选2020

国民党中央委员今天召集台湾22县市党代表，呼吁党主席吴敦义尽速征召高雄市长韩国瑜代表国民党参选2020，国民党中央委员徐正文表示，民进党在4月份就会决定总统提名人选，但国民党直到7月底才召开党代表大会，到时一切就太迟了，要求党中央提早召开大会，并在会中正式征召韩国瑜参加总统选举。

据中时电子报消息，徐正文表示，他们提出五个方案，希望党中央能在5月前召开大会。首先透过各地党代表发起联署，包括新北、宜兰等22县市党代表；第二，透过中央委员会群组联属，只要过半数，依照党章18条第三项的规定，就得召开临时党代表大会；第三，道德劝说各县市党部主委，只要过半数主委同意，就可以提前召开党代表大会；第四，商请高雄市民来帮忙联署高雄市长选总统，已经在高雄的夜市作联署；最后，明天下午2点他们会偕同50位“韩粉”去中常会，向中常会递送陈情书。

媒体询问党内现在是否有“卡韩”势力？徐正文表示，朱立伦已经说会退让，现在只剩王金平“死守山海观”，他会去找王金平抗议，势必要把所有阻挡韩国瑜的石头都搬走。韩国瑜虽然短短3个月，但抢了多少订单做了多少事？外界不要说他卖水果不行，换他们来做做看啊，这就是酸梅心态。

此外，国民党立委李彦秀、赖士葆等每天收到数百通电话，都是说“非韩不投”，大势所趋就是要韩国瑜出来，要有强的母鸡才能带强的小鸡，国民党法案才能优先通关，“除了王金平死守山海关这块石头要搬开，现在若是有人不同意提早召开大会，就等同于阻挡国民党打赢2020，也是一定要搬开的石头”。

至于外界质疑吴敦义协调总统人选不力，徐正文缓颊说，主席会有很多考量，但整体还是值得鼓励，虽然有人批评他协调不够积极，但相信吴不会傻到去卡韩。