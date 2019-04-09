传华为或向苹果出售5G芯片 华为员工：单相思

科技类新闻网站“Engadget”今天透露，多年来，华为一直在开发自己的高性能处理器和调制解调器，为其庞大的移动设备组合提供动力。到目前为止，该公司拒绝向竞争对手出售任何这类产品。不过，Engadget爆料称该公司可能正在软化这一立场。一位知情人士向Engadget证实，华为现在“开放”销售其5G巴龙5000芯片，但只卖给一家公司：苹果。

据观察者网报道，这样的合作并不寻常，毕竟供应芯片并不是华为的主要业务。今年早些时候，华为在中国表示，华为“巴龙主要是支持华为的智能产品，比如手机和物联网产品，目前只供华为内部使用。”

华为正努力在2020年成为全球最大的智能手机制造商。对于华为来说，向其最大的竞争对手之一伸出5G作为橄榄枝令人意外。不过，目前还不清楚这两家公司是否进行过任何对话，华为和苹果都没有回应Engadget置评请求。

不过凤凰网科技报道，虽然华为公关方面对此表示不予置评，但有华为芯片业务内部人士表示：“单相思可不行。”其言下之意应该指得是这只是苹果的一厢情愿。

据Engadget报道，之所以会出现这样的流言，跟苹果的5G手机开发受阻应该有很大的关系。目前他们的独家合作方英特尔，要到2020年才有可能把5G modem（调制解调器）拿出来。最近Fast Company的一篇报道，更是指出苹果在英特尔没有满足特定的开发要求后，已经对其“失去了信心”。

在这样的前提下，苹果也确实开始了另寻合作对象的打算。在此前他们与高通的专利费官司审理过程中，公司负责供应链的高管Tony Blevins曾透露苹果有在进行一项专门的“Project Antique”计划，为的就是能不再依赖单一的供应商。只是他们现在考虑过的三星和联发科，“要不就是技术性（联发科），要不就是实际操作性（三星）”上都没法满足合作的条件。

那这就给华为带来了潜在的机会，毕竟巴龙5000是计划用在今年Mate X和Mate 20系列上的modem，而且同时支持sub-6和毫米波5G网络，并能达到兼容2G、3G和4G网络的要求。至少产品本身，应该是值得苹果考虑的对象。

总的来说，华为将获得一个利润丰厚、知名度高的客户，并为自己开辟一条全新的收入来源。虽然2020年发布的版本还不确定，但提前准备好的芯片组将让苹果有更多时间认真研发其5G iPhone。

除此之外，与华为的合作可能有助于苹果在其最重要的市场之一的形象。今年早些时候，苹果首席执行官库克下调了iPhone的销售预期，令媒体和市场感到震惊，尤其是由于中国市场的销售放缓。苹果与中国政界和经济界重量级企业华为联手的形象，将表明苹果有意讨好中国市场日益壮大的消费阶层。如果苹果与华为合作推出5G版iPhone，它几乎肯定会与中国计划在未来几年推出的独立5G网络兼容。