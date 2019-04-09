中企签125亿巴基斯坦水电站项目合同

近日，中国能建葛洲坝集团与巴基斯坦DESCON公司组成的联营体，与业主巴基斯坦水电开发署签署关于巴基斯坦莫赫曼德水电站项目合同协议。项目合同额折合人民币125亿元（约25.7亿新元），其中中国能建葛洲坝集团为联营体牵头方，合同占比70%。

观察者网报道称，该项目的成功签约标志着中国能建葛洲坝集团在巴基斯坦能源合作领域再获新突破，将为“一带一路”倡议走深走实注入新动力，续写中巴友谊新篇章。

莫赫曼德水电站项目位于巴基斯坦开伯尔-普赫图赫瓦省，是巴基斯坦政府筹资兴建的旗舰工程，电站装机容量为80万千瓦，安装4台单机容量为20万千瓦的混流式机组。项目主要内容包括进场道路和业主营地、大坝及附属工程、灌溉设施及附属工程、机电设备和水工金属结构的设计、供应和安装等。

报道指，莫赫曼德水电站具备防洪、发电、灌溉、供水等综合功能，建设高峰期将为巴基斯坦创造6000个就业岗位，全部投产运营后年平均发电量将达28.62亿度，新增灌溉面积16700公顷，为巴基斯坦当地民众每年提供1.4亿立方饮用水，年经济效益将达到人民币25.8亿元。项目对于减轻洪水灾害、缓解巴基斯坦电力短缺、提高粮食安全、改善当地民生具有重要意义。

2019年3月7日，中国能建葛洲坝集团与当地合作伙伴合作，通过国际公开竞标的方式，成功中标莫赫曼德水电站这一重大水利能源现汇项目。