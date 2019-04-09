占中九子案 法官：公民抗命非刑事检控辩护理由

“占中三子”戴耀廷、陈健民和朱耀明等九人，今天分別被控串谋犯公众妨扰罪和煽惑他人犯公众妨扰等罪，法官陈仲衡今颁下判辞，裁定三子串谋犯公众妨扰罪成。他指出，虽然香港社会接受公民抗命概念，但公民抗命并非刑事检控辩护理由；又认为即使2014年9月28日启动的“占中行动”与三子原计划不符，但只属计划修改，表示三子达成协议发起“占中”，相关阻碍不合理也无法可依，故裁定三子“串谋犯公众妨扰”罪成。

据《明报》消息，就三子一方争议“串谋犯公众妨扰”罪不合宪，认为控罪打压人权，陈仲衡在判辞表示，如控方能证明相关被告达成协议，发起构成阻碍的示威行动，相关阻碍并不合理亦无法可依，被告便不能作出相关争议。陈仲衡认为，控罪不构成寒蝉效应，也不阻碍社会发表合法言论。

陈仲衡表示，三子于2013年3月已达成“让爱与和平占领中环”的协议，惟该阶段仍未足够构成“串谋犯公众妨扰”罪。不过，当三子于2014年9月决定，同年10月1日在中环遮打道举行“占中”，“让爱与和平占领中环”计划便已演变成“串谋犯公众妨扰”。即使三子最终于2014年9月28日宣布启动“占中行动”，陈仲衡形容，三子只是将原本计划作出修改。他认为，三子的串谋角色直至2014年12月2日，即三子决定到警署自首当日结束。

陈仲衡指出，无论是三子原计划的占领行动，抑或2014年9月28日启动的“占中行动”，都对道路构成阻碍，相关阻碍不合理，也无法可依，裁定三子“串谋犯公众妨扰”罪成。