汉堡王广告被指歧视亚裔 当事公司移除广告并道歉

据环球网报道，全球大型连锁快餐企业“汉堡王”最近在新西兰投放的一则网络广告贬损了东方的筷子文化，招致亚裔强烈不满。目前，该公司已移除争议广告并发表道歉声明。

《新西兰先驱报》披露，为在新西兰推广新品“越南甜辣鸡肉堡”，汉堡王在图片社交平台“Instagram”上发布一段广告视频：视频中，“顾客”手握尺寸夸张的巨筷，十分吃力地把汉堡凑到嘴边撕咬；更可笑的是，他们并非单手持筷，而是一手一支，动作笨拙、吃相难看。

新西兰韩裔钢琴家马里奥·莫（Maria Mo）说，自己最开始以为视频后半段会有“反转”，万万没想到 “2019年还会有这种公然秀下限的广告”。随后，她毫不犹豫地在个人推特账号上转发了这则视频。“因为我无法相信如此明显无知的广告仍然在2019年发生，我花了一分钟才弄清楚我到底在看什么。”

据悉，这部视频迅速引爆网络。截至8日早些时候，争议视频的观看量已达210万人。

目前，汉堡王已经将争议广告移除并进行道歉。该公司市场部负责人伍德布里奇表示：“我们对这则冒犯到（亚裔）社区的广告表示诚挚歉意。它并不能体现我们追求多元化以及包容性的品牌价值观。”

西方公司近年多次因筷子闹出丑闻。2018年11月，意大利知名品牌杜嘉班纳以一则蹩脚的广告创意“起筷吃饭”招致中国民众的反感与抵制；2017年，美国《纽约时报》刊登的一幅美食广告则将筷子竖立在食物上，遭到网友讽刺——“你们这是给谁上坟呢？”