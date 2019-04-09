统计局：北京上班族比十年前每天多工作56分钟

中国国家统计局北京调查总队日前发布2018年北京市居民时间利用调查报告。结果显示，就业人群每天工作时间为8小时34分钟，比2008年增加近1小时。交通时间为1小时29分钟，与2008年数据完全一样。

据《北京日报》报道，时间利用调查是以自然人为调查对象，通过连续记录被调查者一天24小时的活动获取数据，为分析居民身心健康和生活质量、性别平等和社会公平等提供支撑。

2008年，国家统计局组织开展了中国第一次时间利用调查。2018年5月，国家统计局开展了第二次时间利用调查工作，北京调查总队对北京市1700户居民家庭开展了入户调查，调查对象为15周岁及以上常住成员，实际调查4238人。

时间利用调查将居民的一天分为五大部分，包括个人生理必需时间、工作时间、家庭劳务时间、学习培训时间、个人自由支配时间。

结果显示，人均个人生理必需活动时间为12小时10分钟，其中睡眠休息时间9小时12分钟。对于就业人群来说，工作时间为8小时34分钟，交通时间为1小时29分钟。其中工作日的工作时间为8小时54分钟，休息日为7小时42分钟。居民平均家庭劳务时间为2小时52分钟，其中家务劳动占用的时间最多，高达1小时25分钟。此外，学习培训时间为29分钟，个人自由可支配时间为4小时34分钟。

调查结果显示，女性对家庭的劳务时间较长，就业女性较辛苦。

按参与工作的人群来计算，男性平均每天从事工作时间是8小时58分钟，女性为8小时1分钟，比男性少57分钟；男性每天家庭劳务时间为1小时50分钟，女性为3小时48分钟，比男性多1小时58分钟。其中，男性的参与率为56.29%，女性为82.08%。

男性更加注重休闲娱乐，每天比女性多花16分钟。看电视仍然是男性与女性参与最多的休闲活动，比例均达到65%。

按照中国现行年龄分段标准，15岁到39岁人群划分为青年，40岁到64岁人群划分为中年，65岁以上人群划分为老年。相关负责人介绍，根据调查数据，青年人平均工作时间为10小时，中年人为8小时5分钟，老年人为5小时48分钟。从通勤时间来看，年龄越小，承受的通勤时间越长，青年人的通勤时间达到1小时52分钟。

从总体来看，老年人的家庭劳务时间最长，青年人则在陪伴照料孩子生活和护送辅导孩子学习上花费更多时间。

15岁至19岁人群中，平均每人每天学习8小时外，至少还要有近两个小时的时间用于学习培训。一定程度上反映出，北京市高中生学习压力较大。

调查结果显示，与10年前相比，北京居民的平均日工作时间有所增长，2008年“上班族”平均工作时长为7小时38分钟，2018年为8小时34分钟，增加了56分钟。对比10年间北京的人口变化可以发现，北京的“上班族”人口占比下降，但工作时长增加了。

北京居民的交通时间变化不大。2008年北京市居民上下班的交通时间为1小时29分钟，2018年依然为1小时29分钟。“10年间北京常住人口激增，交通压力加大，在此背景下，北京市采取了一系列的改进措施，在治理大城市病方面取得了一定的效果。”相关负责人表示。

10年间，上网时间大幅提高，移动互联网成主流。2008年，北京市居民的上网时间为25分钟，2018年上网时间达到了3小时6分钟，其中移动互联网使用时间占据了上网时长的75%。