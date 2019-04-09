向大陆渔船每月索贿百万放纵越界捕渔 台海巡署官员判囚5年7个月

台湾海巡署第九海巡队前分队长黄文哲等人每月收贿百万元（新台币，下同，约4万4000新元），包庇大中国大陆福建“闽狮渔”船队10艘渔船越界捕鱼，并以“螃蟹”为暗语，泄露勤务编排，即使查获大陆渔船越界，仅驱离而不裁罚，被检方依贪汙等罪嫌起诉。一、二审依贪污罪判黄文哲5年7月徒刑、泄密罪3月徒刑，得易科罚金，最高法院驳回上诉，全案定谳。

据联合新闻网报道，黄文哲的妻子、海巡队办事员陈文君涉贿、泄密部分，二审分別判2年7月与3月徒刑，但最高法院撤销原判决，发回更审；其余，中部地区机动海巡队小队长林黄财判刑2年5月、4月徒刑；海巡队员徐良吉判刑5年、4月徒刑确定。

检方2012年侦办海巡署队员涉嫌协助走私毒品案，意外监听到海巡署队员纵放大陆渔船越过台湾海域24海里捕鱼，通风报信并疑收贿，介入调查发现黄文哲多次取缔大陆福建省石狮市“闽狮渔”船长蔡建兴，事后竟和陈文君、林黄财、徐良吉等人共同索贿。

黄文哲等人和蔡建兴双方约定贿赂价码，每月每艘渔船为10万元，以10艘渔船核计，“闽狮渔”船队每月需支付100万元给黄文哲等人， 黄则以“螃蟹”做为海巡舰艇的暗号，通风报信给蔡方便越界捕鱼的时机，还允诺合作期间发送海巡队勤务表给对方，若渔船遭查获可以只驱离不罚钱。

黄文哲一审被依贪汙罪判刑5年7月徒刑，泄密罪部分则判3月徒刑，得易科罚金；陈文君被依贪污罪判刑2年7月，泄密罪部分则判3月徒刑，得易科罚金；林黄财则分別判刑2年5月，泄密罪部分则判4月徒刑；徐良吉判刑5年，泄密罪部分则判4月徒刑。

黄文哲等人认为事后已缴回犯罪所得，一审刑度过重，提起上诉；二审认为，黄等人身为公务员，却不思戮力从公、廉洁自持，反而收贿纵容大陆渔船，明显罔顾国家法益，败坏风纪，维持一审刑度，仅林黄财泄密罪部分改判3月徒刑。

