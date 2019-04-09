赖清德：希望我赢了初选蔡英文也能支持我

台湾总统蔡英文今早针对民进党总统初选发表谈话，前行政院长赖清德下午召开记者会，再次重申会坚定走完初选程序。他表示，他在登记初选时表达，如果蔡英文赢了初选，一定会全心支持她，“也希望蔡总统表达同样态度，如果我赢了初选，她也能支持我”，这样团结合作，自然能打赢明年大选，也不会有分裂问题。

据《自由时报》消息，蔡英文与赖清德昨天在民进党总统初选五人小组安排下首次会面。蔡英文今早召开记者会表示，希望党中央找出胜选方案，“如果合作是选项，全党应倾全力推向合作”，她并表示，党须有自己的意志与决定，要做什么决定，希望能跟大家商量，做成的决定“我们也会尊重”。

赖清德下午随即召开记者会回应，他再次重申参选初衷，是因为看到民进党困境和台湾局势，他不是为了个人或派系，完全是为了台湾。因此他也在过程中报告，会进行典范及君子之争，也就是超越个人、派系，完全为了国家。

赖清德说，有人提及，如果总统没有得到提名是否会有宪政空窗，但宪法对总统任期和职权有完整保障，因此不会因此陷入空窗期。如果赢得总统初选，他不会干预蔡英文的总统职权，会完全尊重行政院长苏贞昌内阁的职权，不仅尊重蔡的职权，也会尊重苏的职权，会与党中央合作打赢这场选战。

赖清德也提到，至于党的角色，希望在民进党主席卓荣泰的带领下，能公平公正公开，圆满完成总统初选程序。有人提出“初选必败论”，所引用2008年和2012年的大选，但民进党当时之所以无法胜选，主客观因素很多，把因素推给初选这因素显然并不客观。

赖清德说，他对国家、人民的使命没有改变，坚定希望走完民主程序决心没有改变，希望明天中执会，党内前辈同志、中执委，也能响应社会希望民进党捍卫民主精神，让程序不要改变。

对于传出民进党中执会明天可能提案讨论延长初选程序，赖清德说，不管是终止或延后初选程序，势必对造成民进党重大伤害，民进党若要重新赢得国人支持，中执会扮演举足轻重角色，因此希望中执会响应社会期待，让初选制度稳定走下去。希望不要这个事情发生，因为对民进党的伤害太大。

