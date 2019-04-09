台媒：韩流延续 大陆游客高雄住宿比例全台之冠

台湾媒体报道称，高雄市长韩国瑜当选后，努力把高雄农渔产外销出口，到中国大陆出访，也大大宣传高雄的观光旅游，“韩”流烧到大陆去，让大陆游客指定到高雄旅游，今年1月到3月，陆客在高雄住宿比例，为全台之冠。

据台湾中时电子报报道，有大陆游客团导游表示，团里的客人就是冲着韩国瑜而来，他们到高雄观光时特别兴奋，想多了解韩国瑜当选后的高雄现况。

韩国瑜日前直播提到，北京正式推出到台湾八日游行程，中间一定有两天在高雄，并指定要到旗津。中国大陆国台办日前也说，厦门将有八千人分批到高雄旅游。

报道称，高雄能吸引陆客都是因为韩国瑜。一名大陆游客团导游说，日前带的江浙团就有客人冲着韩国瑜来的，不过，他没有见到韩国瑜本人，但是看到照片了，还心满意足地看了车上播放的韩国瑜纪录片。另有陆客也想了解，韩国瑜上台后有什么不一样，所以准备到高雄“朝圣”。

另据中天新闻报道，从官方数字来看， 1月2月陆客来台，比去年同期增加1.4万人，年增2.75%，3月陆客来台人数，自由行多1.8万，团客多4.5万，年增87%，比去年同期增加6.4万，不论自由行或团客都呈现双成长。

台北市旅行商业同业公会召集人谢长达表示，3月淡季不淡，自由行约成长一倍，团客的部分与去年同期相比，约成长两倍。有导游透露，最近各家旅行又大动作召募导游，因为团客来得不少。