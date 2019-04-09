央视：工作996生病ICU 高薪为何总难摆脱加班命运

日前在国际性开源社区GitHub上，出现了一个叫“996icu”的新用户，他新建了一个叫“996.ICU”的代码仓库，直指互联网公司盛行的“996”工作制严重违反劳动法。随后，这迅速成为程序员这个职业群体，甚至全国性的话题。

据央视报道，所谓“996”工作制，是指工作时间从早9点到晚9点，中午和晚上休息1小时，每天总计10小时以上，一周上6天班，每周工作时间72个小时。这个工作时长，不管是否有加班工资，都已经违反劳动法了。

这种工作制给人的第一感觉是企业压榨员工，但是，如果说程序员是弱势的，那么，为什么程序员却能拿两三万的高薪呢？实际上，程序员并不是一个弱势群体，而是一个高薪水、高素质、高技能、高关注度、高话语权的群体。他们的维权行动所包含的各种因素、逻辑更加复杂。

在消费市场上，判断企业是否侵犯了消费者利益，有两个重要的方法论：是否有竞争？消费者主权还在不在？如果这两个问题的答案都是肯定的，就没有什么大问题。

同样的，在加班、工资的问题上，也有两个方法论：企业在劳动力市场是否处于竞争状态？求职者能否选择？如果这两个答案是肯定的，那么，问题也不会太严重。

而且，在这两个前提下，维权肯定不是表面上那么简单，在“企业压榨员工”这类浅显的解释之外，肯定还有深层次的因素。

值得注意的是，反对“996”，更多的是一种群体的呼吁，却没有成为一种群体中个体的普遍性行为。

理论上，程序员依靠个体的选择，是有能力摆脱996工作制的。比如，在面试的时候问清楚是否要经常性加班；从宣布实施996的公司辞职；还可以选择去一家小一点的公司。这种分散的个体的行为，最终会形成一种群体性趋势，使得公司并不敢随意实施996工作制。

实际上，程序员的高薪就出于这种机制。程序员个体独立、分散的做出选择，以“用脚投票”的方式使得企业开出高薪，最终，塑造出程序员普遍高薪的系统性局面。

为什么分散、独立的个体选择这一机制，能够给程序员带来高薪，但却不能使他们摆脱996呢？

从行业来看，互联网、IT行业，竞争激烈，发展迅速，公司必须全力拼搏；从具体工作性质来说，程序员面对的需求往往很急，还时常有突发事件需要解决，这都会导致经常加班。业务性质使得加班成为公司对员工的“刚需”。

从更大层面看，中国整体收入并不高。经济规律来看，收入不高的时候，人们倾向于更多工作来换取更多的工资。这就使得员工反对加班的动力弱。正如有程序员说：“只要钱到位，什么都好说。”

实际上，IT行业是近30年来爆发性增长的行业，创业、股权、上市，构造着一个又一个的财富神话。IT公司的人愿意加班，很大程度上是财富效应。创业、期权、奖金、分红，这些都激励着行业内部的从业人员加班。

行业形态对加班的刚需，员工对财富的期望，对加班的弱抵抗，往往会形成一种文化，衍生出来各种不必要的加班。比如，一个部门、一个公司中，有人加班的时候，其他人就被迫跟随性加班。久而久之，互联网企业工作时间长、不固定已经成为默认的共识，最终，公司肆无忌惮的站出来实施996制度，把加班变为一种固化的制度。

但是，互联网行业，发展速度一日千里，此一时，彼一时，时过境迁，很多情况已经变了。

从大的经济规律看，随着工资水平提高，有了丰厚的收入后，收入的边际效应开始递减，劳动者就会认为休闲比收入增长更重要，宁愿选择增加休闲而减少工作时间。

从时间上看，“996”大约是从2014年开始被较为频繁地提及，到此次爆发为一个热议话题，大约有5年时间。5年前，正是移动互联网带来的创业、造富神话不断涌现的时候。5年之后，经济上处于新常态，互联网的造富能力不再风光，激励随之降低。钱不到位，加班文化自然持续不下去了。

所以，当“996ICU”行动呼吁、唤醒、影响中国的程序员时，“996”加班制度将会受到更加严峻的挑战。中国互联网公司，应该顺应这个大趋势，用更好的劳动保护、福利去维持长远的可持续发展。

当然，与此同时，互联网、IT行业的特性也需要尊重。比如，你的APP不能用了，你肯定希望程序员连续工作，解决这个问题。所以，引入不定时工作制，也是业态的必然。

值得注意的是，在中国实行不定时工作制需要相关监督部门的批准，所以，执法部门也需要尊重市场多样化的业态，做出适当的调整。只有合法清晰的加班，才能使得那些不合法、模糊的加班更加明显地呈现出来，以更好地进行规范。