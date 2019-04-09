中国发改委希望将虚拟货币“挖矿”列入淘汰类产业

据中国国家发改委公布的《产业结构调整指导目录(2019年本，征求意见稿)》，发改委希望禁止比特币“挖矿”活动。暗示中国政府在对虚拟货币行业施加越来越大的压力。

据路透社报道，在用于比特币和其它虚拟货币挖矿的计算机硬件方面，中国是全球最大的市场，尽管这类活动之前属于监管灰色地带。

发改委周一表示，就一份修改后的包含希望鼓励、限制或淘汰的产业目录向社会公开征求意见。这份目录最初发布时间为2011年。

这份目录草案将虚拟货币“挖矿”列入逾450项应淘汰的活动中。淘汰类主要是不符合有关法律法规规定，不具备安全生产条件，严重浪费资源、污染环境，需要淘汰的落后工艺、技术、装备及产品。

该指导目录还显示，虚拟货币“挖矿”活动未标明淘汰期限或淘汰计划，意味着此类活动应该立即淘汰。公开征求意见的截止时间为5月7日。

《证券时报》今天透露，目录草案明确反映出国家对待虚拟货币行业的产业政策态度。

上周，比特币价格曾飙升近20%，创2017年泡沫高峰期以来最大单日涨幅，自11月中旬以来首次突破5千美元大关，不过分析师和交易员承认不清楚大涨的原因。

周二，比特币报5千190美元。