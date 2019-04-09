台立院三读 陆资违法赴台最高罚2500万新台币

为遏止中国大陆资金违法来台，台湾立法院今天三读通过《两岸人民关系条例》第93条之1修正案，将违规未经许可赴台的陆资，提高罚款上限，从现行60万元提高到2500万元（新台币，下同），且可按次连续处罚到改善为止。立法院还要求陆委会订定裁罚标准，未来碰到个案不得直接用较低标准裁罚。

据台湾《联合报》报道，永丰金控旗下的永丰金证香港子公司、永丰金证（亚洲）因违法接受陆资“龙峰国际”委托下单投资大同，并且涉入大同经营权，金融监督管理委员会2017年5月限期龙峰6个月出清大同股份并开罚60万元，引发裁罚金额过低的批评，台行政院提案修法，调高罚锾上限至2500万元，立法院内政委员会上月底初审通过该条文。

原本行政院草案的最低罚款金额是5万元，立院初审决议提高，三读条文确认，罚款额度为“12万到2500万元”。考量陆资违法到台投资也有违规情节轻微的情形，因此三读条文中增订，若情节轻微者，得先限期命其改善，改善完成者，免予处罚。

陆资到台投资申报不实、拒绝检查者或违反转投资限制，现行依法开罚标准由主管机关可依法开罚6万到30万元，三读条文修正为6万到250万元。