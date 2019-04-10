国家能源局：中国清洁能源消费占比达22.2%

据中新社报道，中国国家能源局副局长林山青9日在柏林透露，2018年中国清洁能源(包括非化石能源和天然气)占一次能源消费总量比重合计约22.2%，较2012年提高了7.7个百分点，但距离2020年和2030年分别达25%和35%左右的目标还有一定差距。

林山青当天出席柏林能源转型论坛分论坛并作了发言。他在发言中表示，作为全球最大的能源生产和消费国，中国政府秉持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，能源转型发展取得了很多积极成效。其中，从供给侧看，中国能源供给质量实现了重大变革；从消费侧看，中国能源消费结构实现了重大转型。

林山青表示，能源转型越前进、越发展，新情况、新问题就会越多，中国的能源行业体量巨大，在转型过程中也遇到了如应对全球气候变化和生态保护方面的挑战、能源转型的适用技术和成本方面的挑战、能源结构与供给消费分布不均匀带来的挑战等一些具体困难。

针对上述挑战，林山青表示，中国有三项能源转型对策：

一是持续推动能源消费结构调整，进一步提高清洁能源占比。“我们将持续优化能源消费结构，加快清洁低碳转型，并积极推进煤炭清洁高效开发利用。”

二是通过科技创新降低清洁能源的供给成本。林山青表示，近年来可再生能源规模化快速发展，成本不断下降，在部分资源优良、建设成本低、投资和市场条件好的地区，已初步具备了对化石能源的成本优势，风电、光伏发电的成本已接近火电，为未来发展提供了有益经验。未来还需要促进可再生能源成本继续快速下降，提高市场竞争力。

三是可再生能源开发坚持分布式与集中式并举。未来在中国中东部和南方等电力负荷中心地区，将大力发展分散式风电、分布式光伏，因地制宜发展生物质能、地热能、氢能等，提高以可再生能源为主的分布式能源系统的应用比重，使能源就地供给就近消纳。

“下一步，中国将继续壮大清洁能源产业发展，全面建成清洁低碳、安全高效的能源体系，实现能源转型的战略目标。”林山青表示，中国也愿与各国通力合作，促进技术进步，为全球能源转型创造更有利的条件。