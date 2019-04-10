章莹颖案嫌犯律师怪罪学校：他有杀人想法求助未果

据中新网报道，涉嫌绑架并杀害中国访问学者章莹颖的嫌犯克里斯滕森的辩护律师称，克里斯滕森在章莹颖失踪前3个月曾因有自杀和杀人的想法向伊利诺伊大学的咨询师寻求帮助，但学校并没有给予足够的照顾。

美国中文网透露，据辩方周末提交的文件，现年29岁的克里斯滕森于2017年3月21日走进校园心理咨询中心，对咨询师说，他一直有实施谋杀案的想法，“反思人们如何杀死一个人并侥幸逃脱”。这位物理专业的学生说，他甚至为杀人和处理尸体购买了一些物品，但后来退货。

该档案称，辩护律师希望皮奥里亚的联邦法官允许临床心理学家Susan Zoline告诉陪审团“克里斯滕森先生的待遇……不符合适用的护理标准”。

检察官希望法官禁止Zoline作证，表示这些说法不准确也无关紧要，反而会让陪审团困惑。审判定于6月3日开始。

伊利诺伊大学9日在一份声明中表示，学校无法对个别学生的待遇发表评论。但强调伊利诺伊大学咨询中心的工作人员“接受过护理培训，符合全国精神健康保健的最佳做法。”

检察官在文件中表示，没有任何迹象表明咨询师在对待克里斯滕森时有疏忽，并指出他“描述了他将杀人的冲动作为一种幻想，并反复淡化这种幻想。”他从未以实名威胁章莹颖或其他任何人。

检察官在其提交的文件中指出了伊利诺斯州的法律，称咨询师没有义务“回应治疗中的陈述，除非患者对特定和确定的受害者提出具体威胁。”

文件称克里斯滕森还告诉咨询师，处方药和酒精“正在毁了我的生命。”他谈到在妻子说要离开他去找另一个男人，以及放弃博士项目之后变得非常沮丧。

正在寻求判处克里斯滕森死刑的检察官说，克里斯滕森于2017年6月将章莹颖引诱到他的车里，之后折磨并杀害她。三周后他被捕，但章莹颖的遗体仍未被发现。

检察官在去年宣布他们正在寻求判处死刑时，克里斯滕森曾表示过他的愿望是“作为杀手被人熟知。”2017年的指控文件称，他的手机里有观看一个名为“绑架101”论坛的记录。

