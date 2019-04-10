华融高管被妻子实名举报“有60多名情人” 公司回应

据《新京报》消息，中国华融发展研究部高级经理黄新昨天被其妻子万莉莉实名举报，称黄新拥有情人60多名并且花巨资嫖娼，其还有多处非法所得房产，以及用亲戚名义开办了多家公司。

万莉莉还表示，2016年黄新利用职场盗取中国华融一枚公章，私自与外商签订合同，贪污15万美金，并在香港开设联名户把钱转到中国消费，此次给中国华融造成极其恶劣的影响。

对此，中国华融昨晚向澎湃新闻回应表示，公司党委、纪委高度重视关于公司员工黄新个人问题的举报。在收到有关问题线索后，公司纪委第一时间认真组织开展核查工作，并多次向举报人、被举报人了解相关情况。目前，核查工作正在进行中。一经查实，公司将依纪依规严肃处理，决不姑息。

在中国华融前任党委书记、董事长赖小民在去年4月涉嫌严重违纪违法被调查后，中国华融及其子公司出现了较为剧烈的人事变动。

1月22日，天津市人民检察院发布公告称，天津检察机关依法对华融置业有限责任公司原董事长汪平华、中国华融国际控股有限公司总经理白天辉、中国华融国际控股有限公司原副总经理郭金童、华融贵阳置业有限责任公司原副总经理赵子春等决定逮捕，被捕四人均涉嫌受贿罪。

今年3月，曾与赖小民同一年从银监会调任华融的华融融德董事长胡江也遭免职。

此外，去年11月后，三位赖小民的江西老乡退出了中国华融的高管队伍，王利华辞去执行董事、副总裁职务，熊丘谷辞去副总裁职务，杨国兵辞去总裁助理职务。三人的辞职原因均为工作调动。通过三人的简历可知，他们均为赖小民的江西“老乡”，王利华也是赖小民多年的副手。华融投资和华融金控则各自完成了一把手的更替。

