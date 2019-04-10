赖清德：若有机会带领台湾 竭尽所能捍卫台美情谊

投入民进党总统初选的台湾前行政院长赖清德今早于面簿发文表示，这次他决定参与民进党总统初选，是希望对于美中台三角关系发展，注入更为和平、稳定与民主的动能。如果他有机会带领台湾，绝对会竭尽所能，珍惜并捍卫台美之间如此坚定不移的情谊。

据《自由时报》消息，赖清德表示，40年前的4月10日，美国前总统卡特签署国会制定的《台湾关系法》。这份规范台湾和美国“非正式关系”的美国国内法，保障了台湾的民主、安全、人权与经济，也深化了台美在政治、安全、军事、经济、文化与民间的密切伙伴关系。在此一历史性时刻，全体台湾人民要表达对美国最诚摰的谢忱。

赖清德表示，40年来，台湾走过解除戒严、开放党禁、报禁、国会改革、总统直选、三次政权轮替，让民主、自由、人权以及“人民当家做主”的普世价值，成为台湾人民生活的一部分，这是台湾和美国共同创造的民主成就。20多年来，他的“医师从政”历程，让他见证并参与了这段台美关系最为难能可贵的历史。如果他有机会带领台湾，他绝对会竭尽所能，珍惜并捍卫台美之间如此坚定不移的情谊。

赖清德指出，面对中国大陆从来不放弃对台湾动武的威胁，以及不断用“统一”和“一国两制”作为打压台湾主权独立与国际生存空间的强迫作为，美国依据《台湾关系法》提供台湾防卫保证和协助，也是稳定台海现状不被片面改变的和平基础。毕竟，随着大陆崛起为全球秩序带来的冲击，两岸关系在军事、政治与经济等层面，早已出现失衡，这也促使台美关系必须更加的紧密与合作，让台湾的国家利益，在美中两强竞争的赛局中，减少遭受冲击。

赖清德指出，这次他决定参与民进党总统初选，是希望对于美中台三角关系发展，注入更为和平、稳定与民主的动能。台湾是美国特朗普政府推动“印太战略”不可或缺的战略资产，也是维系亚太和平与稳定的重要成员，更是未来大陆能否走向民主化的关键因素。尤其大陆社会与政经体制正面临许多重大挑战，台湾民主的深化，可彰显大陆民主化的必要性，台湾安全的巩固，是确保亚太秩序的基石。去年6月他以行政院长身份，应邀出席“美国在台协会”台北办事处新大楼落成典礼，他深深感受到，唯有提升台美合作以及与其他志同道合国家的伙伴关系，台湾才能走出大陆的统战分化与国际孤立。

赖清德指出，他希望未来的台美关系，能够在《台湾关系法》所奠定的坚实基础上，继续壮大。他坚信未来的台美关系，能够在守护民主、捍卫和平以及确保繁荣等层面，历久弥新。

