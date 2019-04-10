提前赴美访问 韩国瑜：狮子搏兔完成美国行

高雄市长韩国瑜原订今天访美，但为了哈佛大学演讲调时差，提前一天前往美国访问，昨晚他在桃园机场受访时表示，当务之急就是能对美国之行全力以赴，好好做成功一点。媒体追问对2020总统大选的立场，韩国瑜说，一切都不在这个考量。

据中时电子报消息，韩国瑜昨晚抵达桃园国际机场时，除了面对媒体大阵仗採访外，也有不少支持者前往机场送机，高喊“韩市长选总统、救台湾”，气氛相当热络，不少搭机旅客看到韩国瑜也相当热情，纷纷拿出手机拍照，希望与他握手，韩国瑜也拱手亲切向旅客打招呼。

韩国瑜在入关前受访时表示，哈佛大学费正清学院五位教授在今年1月来高雄拜访，没想到一场演讲事隔3个月后，台湾的政治氛围会改变这么巨大，在3个月以前，“我想是没有能想像得到的”，所以这一趟赴美是单纯的学术之旅，也将访问高科技厂商以及拜会在地华侨，但他也觉得这次访美行程，好像被赋予的很多任务和期待，而失去了原本只是到学校单纯与学生演讲和交换意见。

对于演讲内容中是否会提及“九二共识”，韩国瑜说，他的讲稿里面基本上主题就是“2018高雄市长选举之后，台湾人民的改变跟台湾人民的期待”，至于到最后的开放问答，相信会有很多学生或教授提出来时，“在那个状态之下，我再回答”。

韩国瑜指出，目前与美方接触都是以学术为主，包括史丹佛大学、哈佛大学，但并没有接触到其他公部门，一切都希望单纯化，所以并没有排美国华盛顿、纽约行程，通通都没有排，整个行程在今年1月安排时本来就很单纯，也不想把复杂化。

对于是否会会晤美国官员？担心名单曝光而生变，韩国瑜表示，他不担心这个，心胸很开放的，就是“Open Minded”，完全是心灵打开，只要能够行程能排进来，而且不嫌弃我们，也愿意跟我们见面，都是非常非常欢迎。

近来国民党传闻内有中央委员提议要征召他参选，韩国瑜对此回应说，整个国民党有不同的声音与想法吧，“这可是部分中央委员，也不见得是全部”。现在当务之急就是能对美国之行全力以赴，好好做成功一点。

媒体追问是否会等到访美结束后，才会表态对2020总统大选的立场，韩国瑜说，一切都不在这个考量。

韩国瑜指出，目前国民党内有意参选总统的三位大老级的人物，他们都很成熟了，在政治圈子里面也几十年了，都非常正常的成熟，沟通的管道一定是非常顺畅。即使他不在台湾，但相信只要他们愿意去沟通、面对面的话去讨论，所以不会有是否完全不存在卡在谁身上的问题。

对于前行政院长赖清德想与韩国瑜正面对决，韩国瑜回应“真的啊”，但他随即谈到，民进党目前也在产生人选的阶段，其余一切都是民进党家务事。他说，此刻就是“狮子搏兔”，就是全心全意成功完成美国之行，也让高科技厂商了解高雄，接触我们的美国朋友喜欢上高雄，这是现在最想要做的事。

