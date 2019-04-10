华为今年手机销量上看2.5亿 助台积电第二季营收回温

美国投资银行摩根大通发出亚洲科技业报告指出，华为在中国本地的中低阶手机销售佳，今年智能手机销售量上看2.5亿(原估2.2-2.3亿)支，料将带动相关供应链厂商——台积电第二季营收较上季可成长10%。

据路透社报道，摩根大通报告指出，过去数周以来科技产品需求的精进主要来自华为在中国本地市场销售较佳所致，因中低阶机种销售较佳，以及为消费者和企业用相关产品储备足够的安全库存。

报告也表示，整体而言科技产品需求并未明显精进，华为销售上扬主要是市占率增加。报告指，华为预估2019年智能手机销售量增至2.5亿支(前估2.2-2.3亿)，主要来自中低阶手机的成长，不过多数的增加量主要来自削弱竞争对手包括小米、OPPO和VIVO的市占；摩根大通仍预期2019年中国智能手机市场衰退一成。

至于半导体产业市况也在华为相关订单成长下有较佳表现。华为已增加今年第二季相关订单三至五成，主要下给台湾的台积电、日月光以及相关多层陶瓷电容等小零件、相机镜头厂商等等。

报告指出，2019年第二季科技业展望已有所进展，估计华为是台积电第二大客户，日月光的第三大客户，舜宇光学(SUNNY OPTICAL)的首要大客户，以及多家半导体及手机供应商的前三大客户。因此，摩根大通表示，因华为的成长料将使供应链厂商——台积电第二季营收较上季可成长10%。

