顾雏军案再审宣判：对其犯挪用资金罪改判五年

据央视报道，中国最高人民法院（简称最高法）今天对原审被告人顾雏军等人虚报注册资本，违规披露、不披露重要信息，挪用资金再审一案进行公开宣判，判决撤销原判对顾雏军犯虚报注册资本罪，违规披露、不披露重要信息罪的定罪量刑部分和挪用资金罪的量刑部分，对顾雏军犯挪用资金罪改判有期徒刑五年；撤销原判对原审被告人张宏犯违规披露、不披露重要信息罪的定罪量刑部分，维持原判以挪用资金罪对张宏判处有期徒刑两年，缓刑两年的定罪量刑部分；对原审被告人姜宝军、刘义忠、张细汉、严友松、晏果茹、刘科均宣告无罪。

2008年1月30日，广东省佛山市中级人民法院作出一审判决，认定顾雏军、刘义忠、姜宝军、张细汉犯虚报注册资本罪，顾雏军、姜宝军、严友松、张宏、晏果茹、刘科犯违规披露、不披露重要信息罪，顾雏军、姜宝军、张宏犯挪用资金罪，对顾雏军以虚报注册资本罪判处有期徒刑两年，并处罚金660万元（人民币，下同）；以违规披露、不披露重要信息罪判处有期徒刑两年，并处罚金20万元；以挪用资金罪判处有期徒刑八年，决定执行有期徒刑十年，并处罚金680万元。其余七名被告人均被判处四年以下有期徒刑，其中六人被宣告缓刑。

宣判后，顾雏军等人不服，提出上诉。广东省高级人民法院于2009年3月25日作出二审裁定，驳回上诉，维持原判。顾雏军刑满释放后，提出申诉。最高法于2017年12月27日作出再审决定，提审本案，并依法组成五人合议庭，由最高人民法院审判委员会专职委员、第一巡回法庭庭长裴显鼎担任审判长，第一巡回法庭副庭长张勇健和主审法官罗智勇、司明灯、刘艾涛为合议庭组成人员，石冰、罗灿担任法官助理，张燕清担任书记员。

合议庭于2018年1月28日至2月5日分别约谈了原审被告人及其辩护人，5月18日召开了庭前会议，6月13日至14日进行了公开开庭审理，检辩双方、有关证人及有专门知识的人等到庭参加诉讼。

最高法经再审认为，原审认定顾雏军、刘义忠、姜宝军、张细汉在申请顺德格林柯尔变更登记过程中，使用虚假证明文件以6亿6000万元不实货币置换无形资产出资的事实存在，但该行为系当地政府支持顺德格林柯尔违规设立登记事项的延续，未造成严重后果，且相关法律在原审时已进行修改，使本案以不实货币置换的超出法定上限的无形资产所占比例由原来的55%降低至5%，故顾雏军等人的行为情节显著轻微危害不大，不认为是犯罪；原审认定科龙电器在2002年至2004年间将虚增利润编入财会报告予以披露的事实存在，对其违法行为可依法予以行政处罚，但由于在案证据不足以证实科龙电器提供虚假财会报告的行为已造成刑法规定的“严重损害股东或者其他人利益”的后果，不应追究相关人员的刑事责任；原审认定顾雏军、姜宝军挪用扬州亚星客车6千300万元给扬州格林柯尔的事实不清，证据不足，且适用法律错误，不应按犯罪处理，但原审认定顾雏军、张宏挪用科龙电器2亿5000万元和江西科龙4千万元归个人使用，进行营利活动的事实清楚，证据确实、充分，顾雏军及其辩护人提出的科龙集团欠格林柯尔系公司巨额资金的意见，与事实不符，不能成立。顾雏军、张宏的行为均已构成挪用资金罪，且挪用数额巨大。鉴于挪用资金时间较短，且未给单位造成重大经济损失，依法可对顾雏军、张宏从宽处罚。根据刑法和刑事诉讼法相关规定，作出上述判决。

宣判后，合议庭向顾雏军等原审被告人及其辩护人送达了再审判决书，并就有关问题进行了释明。本案后续的国家赔偿等工作将依法进行。

原审被告人亲属，部分全国人大代表、全国政协委员，部分专家学者，有关单位代表，新闻媒体记者及部分群众共90余人旁听了宣判。



