《台湾关系法》40周年 美国务院发言人：台湾是重要伙伴

4月10日是《台湾关系法》40周年之际，美国国务院发言人周二发表讲话强调美台关系的重要性。美国企业研究所也于周一发布一份报告呼吁加强美台关系。

据美国之音报道，国务院一位发言人表示：“美国始终坚持基于《台湾关系法》和三个联合公报的一个中国政策。我们认为台湾是一个重要的伙伴，是一个民主的成功故事，是世界上一支向善的力量。”

他还说，为庆祝美国和台湾签署《台湾关系法》40年来的友谊和伙伴关系，美国在台协会将在2019年举办为期一年的活动。活动名为“AIT@40”，每个月都会强调美台合作的关键方面，当中包括贸易投资、共同价值观和教育等多个领域。

华盛顿智库美国企业研究所周一发布报告，呼吁国会在4月10日《台湾关系法》40周年之际，可通过推行一个多方面的美台关系议程来“重振法案精神”，加强美台经贸、军事和外交关系。

报告提到，《台湾关系法》的目的在于允许台湾和美国人民保持密切的伙伴关系。然而，随着时间的推移，美国历届政府对这些接触的看法越来越狭隘。

除此之外，美国在亚洲也面临着完全不同的地缘战略环境。中国大陆进行了长达四分之一个世纪的军事建设，导致亚太地区的力量平衡出现了令人担忧的变化。

美国国家安全顾问约翰·博尔顿上周发表推文称：“中国的军事挑衅不会在台湾赢得任何人心，但是却会增强世界各地珍视民主的人们的决心。《台湾关系法》和我们的承诺是明确的。”

报告还指出，在这样的大环境下，台湾的独立与安全对美国至关重要。作为美国重要贸易伙伴的同时，台湾在将大陆军队控制在第一岛链内并阻止其向西太平洋施加重大影响方面也有着举足轻重的地位。

报告的作者加里·施密特(Gary J. Schmitt)及德国马歇尔基金会高级研究员杰米·弗莱(Jamie Fly) 提出四点战略建议，通过推行一个多方面的美台关系议程来“重振法案精神”。

首先，应就美台自由贸易协定展开谈判。国会可以鼓励特朗普政府接受蔡英文政府的提议，以解决美台关系中长期存在的问题并尽快开始自由贸易协定的谈判。

第二，国会应指示特朗普政府更新指导方针，确保美国和台湾各级官员，包括各自国家安全机构和军队的官员，能够会面讨论共同关心的问题。美国国会还应考虑让美国在台协会会长担任参议院确认的政治职务。

第三，五角大楼除了规范向台湾出售武器外，还应邀请台湾军方参加演习，确保两军能有效合作。

最后，由于北京方面给台北带来了越来越大的压力，试图挖走台湾的其余外交盟友，国会应确保美国的伙伴和盟国了解，促进与台湾的关系和合作是美国政策的优先事项，这一优先事项将在华盛顿评估年度援助预算时予以考虑。