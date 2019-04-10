《台湾关系法》签署40周年 吴敦义：“和陆、友日、亲美”是最佳战略

《台湾关系法》今天立法满40周年，国民党主席吴敦义在面簿强调，40年前的今天，《台湾关系法》对台美关系来说別有一番意义，美国是台湾相当好的朋友，和美国亲近很自然，但也不代表跟中国大陆不好，“蔡英文政府采取二分法是不对的”。

据《自由时报》消息，吴敦义表示，从台美关系出发，思考台湾的整体政策，因此他想“和陆、友日、亲美”是现今中华民国的最佳战略。

吴敦义认为，美国是台湾相当好的朋友，不但双边贸易量很大，他们也有最现代化的防御性武器给台湾确保国防安全，而且美国在国际上说话有分量，是自由民主法治的很好典范，所以，和美国亲近是基于国家的共同利益，是很自然的事情。

但吴敦义指出，这不代表与大陆不好，蔡英文政府采取二分法，是不对的。与大陆的“亲”是出于亲情，同为炎黄子孙，以中华文化为基础，都是中华民族的儿女，亲一点没错。

吴敦义说，两岸在和平稳定发展的基础上，有贸易和学术往来，也有血浓于水的感情，这都是很自然的事情。反而，蔡英文似乎一直没有记清楚，她在民国89年答复立委陈超明质询时，曾经承认有“九二共识”，现在却又不承认，并且让两岸关系越趋紧张，这样就不好。

吴敦义强调，在美国、台湾与中国大陆的三边关系上，期望台湾跟两边都能自然而然的处得很好，并且确保与各方和平稳定发展的关系。