载F-35B战机美两栖攻击舰 首次赴黄岩岛附近海域

据彭博社报道，装载10架F-35B战斗机的美国海军“黄蜂号”两栖攻击舰，日前在南中国海黄岩岛（黃岩島在菲律宾又名斯卡伯勒浅滩，Scarborough Shoal）外海进行演练。彭博社报道称，在领土争端引发紧张局势之际，美军此举向中国发出了一个强烈信号。

菲律宾ABS-CBN新闻网透露，黄蜂号两栖攻击舰于3月30日抵达菲律宾，并同菲律宾海军一起参加“肩并肩”联合军事演习，这也是美国海军黄蜂号在装备F-35B战斗机后首次抵达菲律宾。

不过，一位匿名的美国国防官员透露，黄蜂号并没有越过距离黄岩岛浅滩25海里之外的范围。该数据显示黄蜂号没有进行所谓的航行自由行动（freedom of navigation operation），因为中国之前批评美国声称在任何沿岸国拥有主权的12海里之外的海域，所有国家都享有公海自由，包括航行自由。

报道指出，美国海军此举是因为马尼拉想要对菲律宾占领的南中国海特图岛附近的200多艘中国船只抗议。菲律宾外交部上周四（4月4日）曾表示，200多艘中国渔船出现在南中国海的由马尼拉占领的岛屿附近。

对此，菲律宾总统杜特尔特敦促中国“移除”这些渔船，并称否则他将下令采取军事行动。