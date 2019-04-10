女童模被母狠踹 母亲道歉：教导动作大绝无虐童

9日，一段女童模被脚踹的视频在网络流传，后有媒体报道，脚踹女童的女子是她母亲。10日，该女童母亲通过微博发布一则道歉声明，称绝无虐童之意，只是在沟通教导如视频所示动作稍大，绝无伤害之意。

据《北京青年报》报道，网传视频显示，一个三岁左右的女孩拿着包向前走，身后跟着一男一女两个成年人在女孩后面拍照。女孩走了两步后把包放在地上，身后白衣女子突然上前脚踹女孩。随后，有媒体报道，被踹女孩名叫妞妞，是一名童模，踹她的是妞妞的妈妈。

该视频发出后，引发网友愤慨，作为母亲如此粗暴对待孩子，涉嫌家庭暴力。此外也有网友质疑该母亲，利用孩子赚钱，剥夺孩子正常的童年生活。

10日，微博认证为“妞妞妈-201009”的用户发布一则道歉声明，称“儿女皆为父母心头肉，疼爱有佳，绝无所为虐童之意。”妞妞母亲表示，在沟通教导中如视频上的稍大动作绝无伤害的想法，造成网友的误解，她深感抱歉，并称女儿是至亲，绝对受到最好的关护与疼爱。

10日上午，北青报记者联系到发微博的妞妞母亲，她表示该微博确是她本人所发，关于网上传言自己虐待女儿，她表示完全不实，“谁不疼爱喜欢自己家孩子，她又不是我捡来的”，妞妞母亲说。

妞妞母亲说，视频在网络传播后，自己也遭遇了网络暴力，有人不仅威胁要封杀她，还威胁到妞妞此前拍摄过的店铺。