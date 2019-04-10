深圳市委原副书记、政法委书记李华楠被双开

据广东省纪委监委消息：日前，经省委批准，省纪委监委对深圳市委原常委、副书记、政法委书记李华楠严重违纪违法问题进行了审查调查。

经查，李华楠违反政治纪律，对抗组织审查；违反中央八项规定精神和廉洁纪律，违规出入私人会所和打高尔夫球，收受可能影响公正执行公务的礼品、礼金；违反组织纪律，在干部选拔任用方面为他人谋取利益；违反廉洁纪律，借用管理和服务对象钱款影响公正执行公务，拥有非上市公司股份，利用职务上的影响为亲属的经营活动谋取利益，搞权色、钱色交易；违反生活纪律；违反国家法律法规，多次参与赌博活动。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

李华楠身为党员领导干部，背离党的宗旨，甘于被腐蚀围猎，生活奢侈，作风糜烂，家风败坏，严重违反党的纪律，构成职务违法并涉嫌犯罪，且在党的十八大后不知敬畏，不收敛、不收手，性质恶劣，情节严重，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经省纪委常委会会议研究并报省委批准，决定给予李华楠开除党籍处分；由省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

李华楠简历：

李华楠，男，汉族，1959年6月出生，安徽太和人，在职研究生学历，1977年1月参加工作，1983年3月加入中国共产党。

2005年6月任深圳市人大常委会党组成员、副主任

2009年2月任深圳市人大常委会党组副书记、常务副主任

2010年6月任深圳市中级人民法院党组书记、院长

2011年11月任深圳市委常委、秘书长

2015年5月任深圳市委常委、副书记、政法委书记，市社工委主任

2016年7月任深圳市委常委、副书记、政法委书记、光明新区党工委书记

2017年9月任深圳市委常委、副书记、政法委书记

2018年10月被免职