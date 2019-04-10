国台办：坚决反对美方与台湾进行的官方往来和军事联系

国务院台办发言人马晓光今天（10日）在北京应询强调，坚决反对美方与台湾进行任何形式的官方往来和军事联系，美方应该信守承诺，纠正错误做法，切实按照一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重妥善处理涉台问题，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

据中新社报道，当天举行的国台办例行新闻发布会上，有记者问，美国在台协会（AIT）近日宣称，AIT现址从2005年起就有美国现役军人驻守，新馆维安将比照现址，请问发言人对此有何回应？马晓光作了以上表述。

针对有台媒报道称台湾将从美国取得并部署“爱国者”三型防空导弹，马晓光重申，反对美国和台湾进行任何形式的军事联系，这个立场是一贯的，也是明确的。

有记者问，世界动物卫生组织近日在北京召开关于非洲猪瘟的专家会议，未邀台方代表出席，台“农委会”负责人指这是因为大陆方面干扰，请问国台办有何回应？

马晓光表示，这次防控工作组会议由世界动物卫生组织举办。一段时间以来，民进党当局不断借非洲猪瘟疫情防控做政治文章，目的就是要进一步破坏两岸关系。大陆方面一直按照“及时、公开、透明”原则公布有关情况，与世界动物卫生组织保持密切合作和畅通的信息渠道，台湾方面想要了解情况完全可以获得完整信息。

世界卫生组织发言人近日在回复台湾媒体的函件中表示，如果没有两岸谅解，今年世卫大会还是不会给台湾发邀请函。对此，马晓光指出，台湾参与国际组织活动必须在一个中国原则下，通过两岸协商做出妥善安排。民进党当局拒不承认“九二共识”，破坏了两岸关系的政治基础，所以台湾参加世卫大会的前提和基础不复存在，有关安排自然也难以为继。