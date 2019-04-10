前美国众议院议长将率团去台 参加《台湾关系法》40周年活动

据中时电子报消息，前美国众议院议长莱恩（Paul Ryan）将率团去台湾访问，并参加《台湾关系法》40周年活动，美国在台协会（AIT）已证实此事。

莱恩带领的参访团将参与下周一（15日）在美国在台协会内湖新馆举办的“《台湾关系法》与 AIT@40：40年友谊庆祝酒会”。届时莱恩还将在酒会上致辞。美国在台协会发言人孟雨荷（Amanda Mansour）证实了莱恩将来访。

《台湾关系法》于1979年4月10日被时任美国总统卡特签署，今天正好届满40周年。因此近日有许多相关的活动。