广州海关检出一例输入性麻疹病毒核酸阳性旅客

广州海关今天（4月10日）对外通报，近日广州海关在白云国际机场进境旅检渠道一名发热旅客中检出麻疹病毒核酸阳性，这是自海关总署发布防止麻疹疫情传入中国的警示通报以来，中国大陆口岸检出的首例输入性麻疹病毒核酸阳性旅客。

据中新社报道，4月3日，广州海关隶属白云机场海关在从缅甸经香港飞抵广州的进境航班中发现一名发热旅客。“体温检测通道发出警报，显示一名女性旅客体温达到38℃。”据现场关员介绍，该名旅客面颈部可见红色斑丘疹，咽部充血，双侧扁桃体肿大。海关关员随即对其进行采样送检，经实验室检测，检出为麻疹病毒核酸阳性。

据介绍，麻疹是一种由麻疹病毒引起的传染性极强的疾病，属于中国乙类传染病，主要在人与人之间经呼吸道飞沫传播，感染者通常在出疹前4天至出疹后4天具有传染性。

近期，全球多地相继爆发麻疹疫情，日本、澳大利亚、新西兰及中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区等此前已经宣布消除麻疹的国家和地区今年均报告麻疹病例。对此，海关将进一步强化口岸防控措施，严防疫情传入。

广州海关提醒，近期有出行计划的旅客可向海关及其国际旅行卫生保健中心咨询或登录海关总署网站卫生检疫专栏查询当地疫情信息，前往麻疹疫情流行国家地区的旅客，可提前接种疫苗，入境时如有发热、皮疹、结膜炎等不适症状应主动向海关工作人员申报。