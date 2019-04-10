要改善两岸关系 马英九：美国人帮不上忙

台湾前总统马英九今天下午出席ICRT台北国际社区广播电台40周年记者会。适逢《台湾关系法》立法40周年，马英九会后受访时表示，《台湾关系法》可以发挥很大的功能，但也有它做不到的事，“要和中国大陆改善关系，只有靠自己，美国人帮不上忙。”

据联合新闻网报道，马英九指出，至少在这40年内，《台湾关系法》发挥了既有功能，不过现在情势又有点不一样了，外传美国特朗普政府已暂时搁置售台F-16V战斗机。他还说，蔡英文采取强烈态度和大陆打交道，“我想这都不是个令人感到欣慰的现象。”

不过，台湾国防部长严德发、空军参谋长刘任远今天证实，台湾已向美国提出采购66架F-16V战机的发价书需求信函，且依照程序推估，预计美国将在7月回复是否同意此采购案。

此外，媒体询问外界解读台湾是否被美国当“台湾牌”来打？马英九回应说，“又不是第一次了”，很明显的是有这个用意，他呼吁大家心里要有警觉，两岸问题应该自己解决。

至于陆委会拟针对政务人员、直辖市长、县市长等人员，研议在《港澳条例》中，增列赴港澳时相关申请流程及行为规范，马英九则质疑，那就更离谱了，港澳地区毕竟与大陆不同，台湾当初在大陆政策是把港澳地区分开的，“我看不出来这时候要做任何改变。”