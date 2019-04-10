蔡英文：三年来坚持走与大陆不同的路

台湾总统蔡英文今天在面簿表示，这三年来，她一直在做的事情就是改善台湾的经济体质，稳定台湾与国际的关系，维持区域和平稳定，“最重要的是，台湾坚持民主与自由的生活方式，坚持走与中国大陆不同的路”。

据中时电子报消息，今天是美国《台湾关系法》立法40周年，蔡英文表示，今晚她将参加美国商会的宴会。她表示，台湾和美国不但在政治上有紧密的合作关系，在经贸往来上也有蓬勃的发展。

蔡英文说，台湾具有吸引外商投资的绝佳环境，过去这段时间，闻名世界的资讯科技大厂，也跟我们一起拼经济，加码投资台湾。

她列举面簿已宣布“Made by Taiwan”计划，预计将培养15000家中小企业发展全球品牌与业务，也将培训5万名数位行销人才；亚马逊也和台湾经济部签约进驻林口新创园区，每年将提供2000人次云端运算专业训练；微软也在台湾设置物联网新创中心及微软AI研发中心，将在两年内加码投资10亿元（新台币），并扩充两百人研发团队；谷歌去年启动智慧台湾计划，今年更进驻板桥远东通讯园区，初期预计开出2500个职缺。此外，谷歌也宣布在台湾购买亚洲第一笔绿色能源。

蔡英文也说，这三年来，台湾坚持民主与自由的生活方式，坚持走与中国大陆不同的路。“我们拥有言论自由、网络自由，我们也尊重隐私和智慧财产权。政府不会强制提取资料，更不会违法窃取技术。”“这就是外国企业对台湾放心，看好台湾、加码投资台湾的重要原因。”