浙大招收首批人工智能专业本科生

作为中国首批获批新增人工智能本科专业的高校之一，浙大已完成培养方案的制定，将于今年招收人工智能专业学生。首次设立的人工智能本科专业。

据新华社报答，教育部公布的2018年度普通高等学校本科专业备案和审批结果显示，包括浙江大学在内，共有35所高校获批新增人工智能本科专业。

教育部人工智能科技创新专家组工作组组长、浙江大学人工智能研究所所长吴飞教授说，人工智能已成为新一轮产业变革的核心驱动力，此前人工智能人才的培养存在碎片化、空心化的问题，课程内容设计与人才需求有较大的距离，急需加大人才培养力度、夯实基础，这已经成为业内共识。

“人工智能专业的设立将大大促进教育资源的整合，建立起一套全新的教学体系，构建起人工智能这门学问的基石。这有助于更系统、完整地培养人工智能专业人才。”吴飞说

浙江大学表示，首批人工智能专业的学生将纳入浙大竺可桢学院进行教育，从课程体系、师资配比、科研训练、国际交流访学、产业界实践等对人才培养进行全方位的支持。

浙江大学计算机科学与技术学院副院长陈为教授说，人工智能人才培养想要保质保量，必须抓好教材这个本科教育的“牛鼻子”。国家新一代人工智能战略咨询委员会和高等教育出版社于2018年3月成立“新一代人工智能系列教材”编委会，由中国工程院院士潘云鹤担任编委会主任，今年将出版《人工智能：模型与算法》《可视化导论》《智能产品设计》《自然语言处理》四本教材，相关线上课程也正在录制中。

吴飞说，人工智能是典型的交叉学科，核心课程将深入学习以概率统计为基础的数学课程，以编程和系统为基础的计算机课程，以及以知识表达、问题求解和机器学习为基础的人工智能课程等三类内容。“比如概率、统计、优化方法、矩阵分解等内容以前都一起‘打包’在高等数学一门课中，现在这些人工智能涉及的数学核心内容都将独立开课。”

“浙大已经成立人工智能系，参与建设的队伍都是科研出色的年轻教师，希望将前沿研究带入一线课堂。”陈为说。

浙江大学计划结合自身优势开设人工智能特色课程，学生可在基础课和专业核心课程外，根据自身的兴趣选择性地学习智能决策与机器人、统计机器学习、智能感知与语言以及可视交互与设计四个方向的模块课程。

此外，由于人工智能专业在课程设置上更加注重实践，专业课的课堂将更生动、有趣，也更具挑战性。

据了解，目前浙江大学计算机学院开设的人工智能本科课程内容既有经典理论，也有最热门的前沿内容，学生需要完成一个个人工智能设计挑战。在今年，学生们需要搜集海量数据，在人工智能云上训练复杂的深度学习模型，在终端人工智能芯片上进行推理，完成人脸识别、语音分析或机器阅读等任务，这个课程还要求学生们设计一个像“阿尔法狗”那样的围棋人工智能，在8×8尺寸棋盘上进行“捉对厮杀”。