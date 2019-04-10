知情人士：中美贸易协议谈判进一步探讨云服务市场准入问题

据彭博社引述知情人士表示，美国和中国的谈判代表正在讨论把云计算领域做出的相关让步加到双方贸易协议中去，这将扩大外资公司的中国市场准入。

其中一位知情人士表示，中国官员本周召集微软、苹果和亚马逊等公司的代表开会，详细讨论相关提议。另一位知情人士说，讨论内容包括可能取消对远程计算服务提供商与中国本土公司组建合资企业的要求。由于相关谈判并未公开，两位人士均不愿具名。

中国在2017年颁布了一部全面的《网络安全法》，加强了对收集和传输中国用户数据行为的控制，并潜在地给予政府获得外资公司技术的更大权限。想在中国运营的外资云公司被要求将技术授权给本土合作伙伴，并被迫将一些信息存储在中国境内。

中国工业和信息化部没有回复请求置评的传真。亚马逊、微软和苹果没有立即回复置评请求。

美国总统特朗普的首席经济顾问拉里·库德洛已表示，双方正在接近达成贸易协议。在近期于北京和华盛顿举行高层会谈后，中美官员将通过电话方式沟通。中国官方媒体新华社报道称，双方讨论的协议文本涵盖技术转让、知识产权保护、非关税措施、服务业、农业、贸易平衡和实施机制。

《华尔街日报》3月份曾报道称，中国国务院总理李克强提出了允许外资公司在中国自贸区拥有数据中心的想法。

2017年，苹果同意将其iCloud服务的中国用户数据存储转移至由有地方政府背景的公司--云上贵州--所运营的服务器集群。亚马逊也同意向本土合作伙伴出售一些中国云服务资产，以满足政府法规要求。

知情人士之前表示，目前讨论中的中美贸易协议草案要求北京方面在2025年之前兑现相关承诺，如允许美国公司在中国全资经营等。知情人士称，这些是具有约束力的承诺，若不能兑现则可引发美国报复。

谈判代表们仍在制定细节，并讨论特朗普与中国领导人习近平可以坐下来签署协议的时间。虽然特朗普一个月前就提出了在自己位于佛罗里达州的海湖庄园举行“签约峰会”的想法，但他上周表示，不能保证两位领导人一定会会面。