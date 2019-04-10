国民党：总统初选期程进行中 没有因人设事

国民党主席吴敦义今天在中常会上表态，无意愿参选2020年台湾总统大选，国民党发言人欧阳龙在中常会后转述，吴敦义的表态已非常清楚，总统初选期程仍在进行中，持续安排与前新北市长朱立伦、前立法院长王金平、高雄市长韩国瑜、前台北县长周锡玮等人会面。

据联合新闻网报道，欧阳龙在中常会后转述，吴敦义没有意愿参选2020年已经非常清楚了，常会上有多位常委认为，吴敦义在国民党最低迷的时刻扛起担子，并在去年取得胜选，非常不容易，为吴敦义抱屈。

欧阳龙说，国民党唯一的目标是在2020年重返执政，是国民党的最大公约数，立委过半，拿回执政权，也是吴敦义目前最大的目标。

欧阳龙指出，关于国民党总统候选人的初选期程，党中央会因应时局跟变化，会做很弹性的安排，毕竟民进党的候选人目前为止还没有出现，是不是有第三势力参选也还是未知数，国民党会弹性调整初选的期程。

对于吴敦义与党内“太阳”的会面延期，欧阳龙说，党中央会在近期尽快安排时间，确定之后会择期跟外界报告和宣布。

此外，国民党中央委员今天在中央党部表达诉求，希望中常委在常会提案，取消初选制度征召韩国瑜参选总统，提前在4月底至5月初举行党代表大会确定候选人，对此，欧阳龙说，今天的常会上并没有任何提案，没有相关讨论。

国民党副发言人萧敬严说明，中央委员诉求并不合党章规定，据党章第18条规定，如要召开全代会，必须在2个月前通告全体党员，时程上来不及；若要召开临时全代会，须由中央委员会召开或过半县市党部以上建议，有无必要，全党上下都应审慎思考必要性。

萧敬严也重申，总统副总统提名期程预定是4月作业要点送常会通过、公告，5月领表、连署、登记，6月进行党员投票及民调作业，7月底召开全代会正式提名总统候选人，目前提名作业按照过往期程进行中，在预定期程内做弹性调整，没有刻意延后或因人涉事。