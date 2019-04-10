中国保险行业首个国家标准正式实施

中国保险业首个国家标准《保险术语（GB/T36687-2018）》已于2019年4月1日正式实施。作为保险业标准用语“词典”，该国家标准的出台将有利于促进社会公众对保险知识的理解和普及，进一步维护消费者权益。

据中新社报道，目前，中国已成为全球仅次于美国的第二大保险市场，保险产品作为兼顾风险保障和保值增值服务的金融产品，在社会生产、生活中发挥着无可替代的作用。在此背景下，社会公众保险知识普及和保险相关联行业都需要一项国家级术语标准作为规范指导。

据了解，《保险术语》国家标准由全国金融标准化技术委员会保险分技术委员会组织，中国太平洋保险（集团）股份有限公司牵头起草，行业内外多领域多机构专家参与编制，是近年来中国保险行业标准化建设取得的一项标志性成果。

该标准共收纳817项保险专业术语，其中既包含面向业内人士的专业术语，也包含面向消费者的一般术语，是保险行业内部沟通和外部交流的规范性、通用性语言，是保险业各类标准的基础标准。

银保监会有关部门负责人表示，作为保险数据和信息交互的基础，《保险术语》国家标准的发布实施将有利于提升保险行业内及保险业与其他关联行业的合作沟通效率，降低交互成本，推动保险业务发展。

同时，《保险术语》国家标准是中国保险行业走向标准化数字化的基石，有助于监管机构获取统一口径的业务统计分析数据，对保险机构的市场行为、偿付能力、公司治理结构等实现有效风险监测，加强行业风险管控，促进保险业从高速发展走向高质量发展。