美财长：中美贸易谈判不设限期 双方同意设贸易协议执行办公室

美国总统特朗普本月初曾表示，美中贸易谈判预料四周内会有结果，但美国财长姆努钦周三则强调，美中谈判不会武断地设限期。

据路透社报道，美国财长姆努钦表示，美中贸易谈判继续取得进展，双方已基本确定了一个机制来监督未来达成的任何协议的执行，包括新设立的执行办公室。

姆努钦在CNBC电视节目上表示，周二晚上与中国副总理刘鹤的通话富有成效，双方将于周四恢复讨论。

姆努钦称：“我们在执行机制上基本达成了一致，我们同意双方将设立执行办公室，处理正在进行的事务。”他补充说，美中两国仍有一些重要问题需要解决。

在美国何时或是否会取消价值2千500亿美元（3386亿新元）中国输美商品关税的问题上，姆努钦拒绝置评。尽管美国总统特朗普最近表示，可能会在4月底前后达成协议，但他拒绝为磋商设定时间框架。他补充说，特朗普关注的是达成“正确的协议”。

“一旦我们准备就绪，我们完成了协议的磋商，他就准备并愿意与中国国家主席习近平会晤。两国领导人的会晤非常重要，我们希望双方能够很快安排这次会晤，但是我们不会武断地设定一个最后期限，”姆努钦说。

美国要求中国进行重大改革，遏制窃取美国知识产权的行为，结束美国公司被迫向中国公司转让技术的现象。华盛顿方面还希望北京方面限制产业补贴，向美国公司更广泛地开放市场，大幅增加对美国农产品、能源和工业制成品的采购。

