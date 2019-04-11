传苹果iPhone XR/XS手机还要在中国大降价

据网站“快科技”消息，有统计显示，苹果公司大约20%的收入来自中国，其中绝大部分又都来自iPhone（苹果手机）。这家总部位于美国加州库比蒂诺的巨头此前下调了在华营收预期，理由是大经济形势不佳。

后来，苹果在中国将其包括iPhone XR在内的产品价格削减了近6%。根据一份销量报告，降价的确帮助了苹果，而未来可能需要进一步降价。

根据威迪布什证券的分析师丹尼尔·艾夫斯（Daniel Ives）的说法，iPhone XR的需求正在中国缓慢增长，这主要归功于降价，当然，还有部分原因是为了刺激经济，中国降低了增值税。

不过这位分析师表示，该公司将不得不进一步降价20%，以维持需求，并在2019年新机发布前的夏季帮助供应商清理库存。虽然降价肯定对iPhone制造商的利润产生了负面影响，但艾夫斯认为这是一项明智的策略，这是一项非常必要的策略。

要知道，iPhoneXR的价格也比同期的中国旗舰机要贵，更别提iPhone XS和iPhone XS Max。

艾夫斯说，通过降低手机价格，苹果不仅能够提高需求，还能获得更多的服务收入。苹果的收入很大一部分来自其服务业务，如AppStore、Apple Music和iTunes，这是苹果收入转型的重要支撑。

数据显示，2018年第四季度，苹果在中国的市场份额为11.5%，低于华为、OPPO和Vivo。

然而，艾夫斯对苹果的股价保持了乐观的前景，并将目标价格从215美元提高到225美元。