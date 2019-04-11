美商务部将37家中企和学校列“未经核实”危险清单

根据美国联邦政府的一份公告，美国商务部周三表示，将37家中国企业和学校列入美国企业应谨慎对待的“未经核实”实体的危险名单。

据路透社报道，这份名单将于今天生效，其中还包括香港的六家机构、阿联酋的四家、马来西亚的两家和印尼的一家。

名单上的一家公司是爱信（南通）汽车技术中心有限公司，它是一家日本汽车零部件制造商的中国子公司。另一家是北京八亿时空液晶材料科技有限公司，该公司已经获得了高端屏幕技术的专利。

其他几家被列入清单的公司专注于精密光学、电子、机床或航空。

美国商务部负责出口管理的前助理部长Kevin Wolf表示，上清单意味着美国公司将谨慎对待这些机构。

被放在一个“未经证实实体”清单上，意味着美国供应商向清单上未经证实的公司和学校供货，将无法再使用许可例外，Wolf指出。他现任职于律所“Akin Gump”。

“尽管这不是禁运，但因为麻烦，有时供应商会把它当作禁运。它的实际效果大于法律效果。”

如果该机构拒绝回答有关如何使用美国商品的问题，美国商务部将把这些实体列入“未经核实”的名单。

上榜的学校包括长春应用化学研究所，该研究所的网站称，它专门从事物理和化学研究，旨在促进国防和经济发展，以及培养研究生。

其他上榜的学校包括广州的广东工业大学、中国人民大学、上海同济大学以及位于西安的两所学校。

该名单还将五家俄罗斯公司、三家中国实体和一家芬兰公司从名单中删除。