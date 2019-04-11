去年逾5.4万访客海员被拒入境香港 逾七成来自大陆

英国《金融时报》亚洲新闻主编马凯去年以旅客身份来港时被拒入境一事，引发外界关注被拒入境人士的情况。香港入境处昨天向立法会特別财委会提交的数字，披露过去年3年被拒入境访客及海员数字，去年共5万4195人被拒入境，属3年新高。过去3年，每年被拒入境人士主要来自中国大陆，高逾七成。

据《明报》消息，入境处数字显示，2016至2018年被拒入境的访客及海员分別为5万3499人、4万9033及5万4195人。去年被拒入境人士当中，3万8558人来自大陆，佔整体逾七成；其次是亚洲及太平洋地区（不包括大陆），共1万1993人，佔约22%；第三是非洲，佔2517人；欧洲仅374人，不足整体1%。他们被拒入境原因包括来港目的可疑、未持有妥当的证件或使用伪造旅行证件。

入境处表示，根据《入境条例》，入境处人员可在任何人入境时讯问，核实身分及考虑他们是否符合入境规定，例如是否持有有效的旅行证件、是否持有与来港目的相符的有效签证或签注、有否具备返回原居地所需的安排和条件等，除考虑访客是否符合一般的入境规定，也会考虑个案实际情况，并按照香港特区法律及既定入境政策决定是否批准入境。

