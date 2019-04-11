传大学学生干部看色情视频被开除 校方回应

据红星新闻报道，昨天南昌大学党委宣传部透露，网传该校“曾姓班干部因观看淫秽视频被开除”系虚假消息。

网传的网页截图显示，今年3月5日，南昌大学教务处发布《关于对软件学院曾某昂同学的开除通知》。通知称，经查明，曾某昂身为信息安全182班团支书，多次通过不正当手段进入非法网站观看境外淫秽色情视频，被相关部门查获，学校依据相关规定，对曾某昂予以开除。

该消息发出后，即引发舆论关注。

页面显示为“南昌大学教务处”的网站昨天发布致歉声明称，“这个是之前愚人节搞出来和室友开玩笑的，本来就在班级内传播，后不知道为啥传播到学校去了，而且这两天的传播量越来越大对室友名誉造成了不可弥补的损伤，在此向曾姓室友道歉了……”

此前，该网站曾声明称，“这是一个假的南大教务处网站”。

目前，相关链接已无法打开。

记者发现，该网页网址为“http://www.hmchxd.com/”，而南昌大学的官网地址为“http://www.ncu.edu.cn/”。

曾某昂的辅导员说，曾并未被开除，之前的消息系同学间愚人节时开的玩笑。南昌大学党委宣传部方面也称，曾某昂因观看淫秽视频被开除系虚假消息。